富貴角9.2度低溫 寒流南下 專家：今晚起北部下探8度

根據中央氣象局資料顯示，新北市富貴角今天中午12時只有9.2度低溫，桃園市茶改場10.4度、新北市五股10.5度。

「天氣風險 WeatherRisk」臉書粉專說，寒流正在逐漸南下，北部平地的富貴角測站已經降到10度以下，配合陰雨天氣及強風吹拂，感受非常寒冷。

天氣風險說，現在還不是最冷的時間，今天下半天氣溫還會持續下滑，今晚至明晨北部、東北部低溫下探8度，中南部、花東也將有10-13度的低溫，上述地區的郊區不排除會再更低。養殖業、戶外工作者，或是家中有心血管疾病患者及老者幼童都要做好禦寒準備。