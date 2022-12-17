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富貴角9.2度低溫 寒流南下 專家：今晚起北部下探8度

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
寒流正在逐漸南下，民眾外出大多穿上厚重大衣、毛帽、圍巾等禦寒衣物保暖。記者潘俊宏／攝影
寒流正在逐漸南下，民眾外出大多穿上厚重大衣、毛帽、圍巾等禦寒衣物保暖。記者潘俊宏／攝影

根據中央氣象局資料顯示，新北市富貴角今天中午12時只有9.2度低溫，桃園市茶改場10.4度、新北市五股10.5度。

「天氣風險 WeatherRisk」臉書粉專說，寒流正在逐漸南下，北部平地的富貴角測站已經降到10度以下，配合陰雨天氣及強風吹拂，感受非常寒冷。

天氣風險說，現在還不是最冷的時間，今天下半天氣溫還會持續下滑，今晚至明晨北部、東北部低溫下探8度，中南部、花東也將有10-13度的低溫，上述地區的郊區不排除會再更低。養殖業、戶外工作者，或是家中有心血管疾病患者及老者幼童都要做好禦寒準備。

氣象局說，今天鋒面通過及寒流南下，各地氣溫明顯下降，北部及東半部地區有短暫雨，中南部地區及馬祖、澎湖、金門有局部短暫雨。明天寒流影響，各地天氣非常寒冷；東半部地區及大台北山區、南部山區仍有零星短暫雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為晴到多雲。今天至明晨高山有零星降雪機率，山區道路慎防積冰或路面濕滑的現象，今、明兩天基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）及恆春半島沿海有長浪發生的機率。

根據中央氣象局資料顯示，新北市富貴角今天中午12時只有9.2度低溫，桃園市茶改場10.4度、新北市五股10.5度。圖／取自氣象局網站
根據中央氣象局資料顯示，新北市富貴角今天中午12時只有9.2度低溫，桃園市茶改場10.4度、新北市五股10.5度。圖／取自氣象局網站

寒流 氣象局

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