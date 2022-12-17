癌症希望基金會關懷癌友 捐款獲眼球先生設計保溫袋

國內癌症患者約80萬人，平均每29人中就有一人是癌友，癌症不再是個遙不可及的疾病。長期關懷癌友的癌症希望基金會，透過專業護理師、營養師及心理師等，滿足癌友家庭需求，這次邀請跨界藝術家「眼球先生」設計時尚外型的保溫午餐袋，以及代表10種癌症別的10色希望絲帶公仔吊飾，民眾單筆捐款滿2500元，可獲得保溫午餐袋2個及希望絲帶公仔吊飾2個，盼民眾踴躍捐款獲得「好的對袋」，讓全台癌友及家庭受到「好的對待」。

癌友謝明瑤過去一直都很注重健康生活、飲食，在與好友出遊露營時，突然心情鬱悶、沒有胃口吃最愛的萬巒豬腳，反常的狀況讓她去醫院檢查，切片發現是胃癌後，家人都難以接受，只能馬上投入治療。

謝明瑤罹癌後，跳脫了過去既定的角色，「不再只是別人的女兒、太太、媽媽，而是謝小姐。」她語帶坦然的說，生病讓她開始關注自身，也開始面對全胃切除手術後營養的課題，術後慢慢從流質漸進吃到一般食物，但身體卻像故障的電池，如果沒有注意進食狀況，隨時都會沒電。

癌症希望基金會表示，治療癌症的路上，癌友將面對身體、心理、生活、經濟及家庭等多方面問題，基金會成立北、中、南三區服務小站，透過專業護理師、營養師及心理師等，滿足癌友家庭需求，提供經濟資源補助、癌友家庭服務、康復用品、衛教宣導、藝術療癒等多元服務，建構一座希望的燈塔，讓更多癌友因為相信希望而產生信心，照亮漫長抗癌路。

面對突如其來的癌症，許多家庭受到諾大的衝擊，面對治療及生活各種層面接踵而至的議題，癌症所受影響的不單單是癌友本人，更包含支持他們的家屬及醫護人員，抗癌的路上，希望每位在這趟旅程前行的人都能被「好好對待」。

『好的對待 X 好的對「袋」』呼籲大眾一起行動響應，讓全台80萬位癌友在治療的過程中受到好的對待，也期待辛苦的家屬及醫護也被療癒，讓癌症治療的路上，不再只有冰冷的數字及醫療儀器，更充滿您的溫暖守護一同前進。

2022年的世界癌症日，癌症希望基金會邀請眼球先生在大鵬灣國家風景區設立「希望絲帶公仔」公共藝術，期待可以透過公共藝術的設立，鼓勵民眾重視癌症議題。這次也邀請希望絲帶公仔的設計師-跨界藝術家「眼球先生」為我們設計出具時尚外型的保溫午餐袋，以及代表10種癌症別的10色希望絲帶公仔吊飾。