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影／太平山今低溫下探3度 遊客不減興致盼遇入冬初雪

聯合報／ 記者林佳彣／宜蘭即時報導
太平山低溫、颳風又下雨，遊客興致不減，穿雨衣走訪園區。圖／羅東林管處提供
太平山低溫、颳風又下雨，遊客興致不減，穿雨衣走訪園區。圖／羅東林管處提供

今年入冬首波寒流到來，宜蘭縣太平山國家森林遊樂區今天溫度一度下探3度，山區颳大風且雨勢不小，愈晚愈冷，可望降下冬季第一場雪。羅東林管處表示，今早10點30分已超過1665人入園，中午12點後管制僅開放至鳩之澤溫泉區，以免一日性追雪遊客太晚上山而有安全疑慮。

羅東林管處指出，依氣象局預報，受強烈冷氣團影響，太平山今天可能下探0度以下，太平山莊早上11點多溫度僅有3度，風雨增強、起霧、水氣足，就看氣溫能否達到降雪條件，有望下雪時間點約於深夜11點至隔日凌晨。

根據園區統計，今天10點30分已有1665人、469輛車入園，比起過往周末還要來得多一些。有大學生今天特地上山拍學士照，期待下雪卻遇到下雨，直呼雨下很大，「放棄」追雪了；幾名台中民眾則說，來太平山度假而非特地追雪，剛好遇到寒流來，今天就要下山，祝福其他客人有機會遇到下雪。

太平山莊經理林志雄表示，太平山莊與翠峰山屋今日退房數不多，他們有些因遊程顧慮，有些遠道而來，上山時間恐晚，基於安全考量而建議退房；今日住房已滿，房客200人。

林志雄說，為避免一日性追雪遊客，今天中午12點後入園者只能到鳩之澤溫泉區，無法進入太平山莊及翠峰林道，傍晚5點開始勸離非住宿遊客下山，並於晚間8點前離開。

羅東林管處指出，18日開園前，工作人員會於破曉之際先行道路巡檢，例如結冰積雪狀況、是否崩塌落石或枯枝倒木等，將依道路實際結冰與積雪情形，分段開放道路通行，詳情可上官網查詢。

太平山國家森林遊樂區今早已有1200人、300輛車入園。圖／羅東林管處提供
太平山國家森林遊樂區今早已有1200人、300輛車入園。圖／羅東林管處提供
大學生今天特地上山拍學士照，期待下雪卻遇到下雨，直呼雨下很大，「放棄」追雪了。圖／民眾提供
大學生今天特地上山拍學士照，期待下雪卻遇到下雨，直呼雨下很大，「放棄」追雪了。圖／民眾提供
宜蘭縣太平山國家森林遊樂區今天溫度一度下探3度。圖／羅東林管處提供
宜蘭縣太平山國家森林遊樂區今天溫度一度下探3度。圖／羅東林管處提供
今年入冬首波寒流到來，今天仍有不少遊客到太平山旅遊。圖／羅東林管處提供
今年入冬首波寒流到來，今天仍有不少遊客到太平山旅遊。圖／羅東林管處提供
今年入冬首波寒流到來，今天仍有不少遊客到太平山旅遊。圖／羅東林管處提供
今年入冬首波寒流到來，今天仍有不少遊客到太平山旅遊。圖／羅東林管處提供

太平山 寒流 降雪 氣象局 冷氣團

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