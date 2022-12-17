入冬首波寒流強勢襲台有多冷？氣象局1圖看各地低溫分布

寒流來襲，加上鋒面影響，北台灣部分地區今天上午仍為濕冷，中央氣象局今發布圖卡說明各地區溫度分布，今天至下周一清晨苗栗以北、宜花低區整日都極冷，中南部地區及台東則為夜間特別冷。

氣象局表示，這波寒流來襲，明天至下周一最低溫預測分別為，台南以北、宜蘭達酷寒等級，約為6至8度；北高雄及花蓮地區則為寒冷等級，約為8至10度；台東、屏東及南高雄地區則為很冷等級，約為10至14度。離島部分，澎湖約為12度、金門8度、馬祖6度。

氣象局也提醒，沿海、空曠地區體感更冷；高雄以北、東半部沿海、澎金馬要留意9至11級強陣風，沿海3至6米長浪；山區則防結霜積冰，注意安全。

氣象局也說，今天氣溫明顯下降，白天起至下周一清晨天氣非常寒冷，各地易有10度以下低溫，今、明兩天台中以北、宜蘭、花蓮及金門有持續10度左右或6度以下氣溫發生機率，連江縣有持續6度左右氣溫發生機率。