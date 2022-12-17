寒流南下非常寒冷 全國只有2縣市未納入低溫特報範圍

中央氣象局上午10時44分發布低溫特報，今天寒流南下，各地氣溫明顯下降，白天起至下周一清晨寒流影響，各地天氣非常寒冷，易有10度以下氣溫發生；今天白天至明天台中以北、宜蘭、花蓮及金門有持續10度左右或6度以下氣溫（橙色燈號）發生的機率，連江有持續6度左右氣溫（橙色燈號）發生的機率，注意防範。只有台東縣、澎湖縣未納入低溫特報範圍。

橙色燈號（非常寒冷，平地最低氣溫攝氏6度以下，或平地最低氣溫攝氏10度以下且連續24小時平地氣溫攝氏12度以下）：新北市、基隆市、台北市、桃園市、新竹縣、宜蘭縣有6度以下氣溫發生的機率；新竹市、苗栗縣、台中市、彰化縣、花蓮縣、金門縣有持續10度左右或以下氣溫發生的機率，連江縣有持續6度左右或以下氣溫發生的機率。

黃色燈號（寒冷，平地最低氣溫攝氏10度以下）：南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣有10度以下氣溫發生的機率。