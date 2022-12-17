獨／候車不再風吹日曬 台北轉運站明年起開放遊覽車接駁

台北車站東三門長期作為旅行社遊覽車接駁站點，每到尖峰時刻多輛遊覽車等待民眾上下車，與其他汽車交織常導致車道壅塞。據了解，台北轉運站明年起將開放近一半的站體作為旅行社遊覽車接駁站點，採預約制，每輛車可靠站15分鐘，並有候車室、電子看板等，未來旅客上下車不用拖著行李風吹日曬。

台北車站東三門每天平日平均有30多輛遊覽車臨停等待民眾上下車，假日平均則有100多輛，尖峰時間在上午7點至8點半，但該處黃線僅有約3輛遊覽車停放空間，為了等待旅客上下車，不少車輛不惜臨停紅線，常導致車道大排長龍。

根據消息指出，經與台北轉運站協商數個月，將釋出台北轉運站部分站體提供旅行社遊覽車停靠服務，開放時間為每天上午6點半至9點，採預約制，每輛車需酌收少許費用，可臨停15分鐘接駁旅客，轉運站同時設有候車室、電子看板等，回程持發票則不限時段臨停供旅客下車，不需再次收費。

據了解，台北轉運站共有48個站台，全台旅行社約有4千多間，服務對象主要為台北地區約1400間，預計明年1月開放試營運，農曆春節期間暫停，進一步調整、盤點需求量，明年3月正式開放。

對此，中華民國旅行業品質保障協會國民旅遊委員會主委朱永達證實，當前不少國家都設有專屬的旅遊巴士集散地，台灣旅行業已和台北轉運站協商數個月，目前已有一套方案，規畫開放台北轉運站2層樓、20個站體，並於12月23日、27日舉辦2場說明會，邀集轉運站代表聽取遊行業者意見，使用規範修訂完成後就會開放試營運，時間點預計明年1月。

針對未來是否其他縣市轉運站也能比照辦理，朱永達表示，主要看需求量，若停放遊覽車有達一定的量才可能協商開放，最大目的是希望旅客等候及上下時，不須在戶外風吹雨淋，有較舒適的環境，遊覽車也不需擔心臨停過久被違規取締。

有業者認為，若僅支付小額費用能減少違規罰則風險，旅客上下車較無時間壓力，兼顧舒適及安全性樂觀其成；另有業者擔心，以往旅客習慣在台北車站外搭乘，未來移至轉運站內，民眾得走更遠的路抵達候車站，是否買單仍需觀察。