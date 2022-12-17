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鋒面通過+寒流南下 基隆北海岸豪雨特報、北北宜大雨

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
中央氣象局發布豪雨特報，鋒面影響，今天基隆北海岸有局部大雨或豪雨發生的機率，大台北及宜蘭地區有局部大雨發生的機率。本報資料照片
中央氣象局發布豪雨特報，鋒面影響，今天基隆北海岸有局部大雨或豪雨發生的機率，大台北及宜蘭地區有局部大雨發生的機率。本報資料照片

中央氣象局發布豪雨特報，鋒面影響，今天基隆北海岸有局部大雨或豪雨發生的機率，大台北及宜蘭地區有局部大雨發生的機率，連日降雨，請慎防坍方及落石。豪雨：基隆北海岸。大雨：台北市、新北市、宜蘭縣。

氣象局發布陸上強風特報，東北風增強，高雄以北、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖易有9至11級強陣風，其他沿海空曠地區及桃園至台南地區亦有較強陣風，鄰近海域並有較大風浪。預計影響至下周一晨，影響區域：基隆北海岸、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市、恆春半島、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣、蘭嶼綠島、澎湖縣、金門地區、馬祖地區。

今天鋒面通過及寒流南下，各地氣溫明顯下降，北部及東半部地區有短暫雨，中南部地區及馬祖有局部短暫雨，澎湖、金門為多雲。

明天寒流影響，各地天氣非常寒冷；東半部地區及大台北山區、南部山區仍有零星短暫雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為晴到多雲。

今天至明晨高山有零星降雪機率，山區道路慎防積冰或路面濕滑的現象，今、明兩天基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）及恆春半島沿海有長浪發生的機率。

寒流 豪雨 大雨特報

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