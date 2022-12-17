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阿里山賞楓季登場寒流來襲氣候變化大 壯觀雲海紅葉美景吸睛
嘉義縣阿里山賞楓季登場，生態觀察家暨攝影師蘇家弘在阿里山公路，發現三角楓，青楓，台灣紅榨槭轉楓紅，限定美景動人，日前寒流來襲前，在阿里山公路69.6K至80K看到壯觀雲海，阿里山遊樂區小笠原山雲海非常美麗
阿里山國家森林遊樂區從11月下旬，阿里山公路往塔塔加路段88至91公里處三角楓、青楓陸續轉紅，12月初台灣紅榨楓加入楓紅行列，氣溫降，台灣紅榨楓轉紅，許多遊客上山賞楓，看到壯觀雲海，
蘇家弘說，阿里山遊樂區內除台灣紅榨楓的楓紅美景，大陸冷氣團南下，氣候變化劇烈，阿里山公路69.6公里至80公里處，都能看到一大片壯觀雲海，前天中午在小笠原山，碰上地震，地面晃動，看到紅葉雲海美景，又在空曠高山，遊客都不怕。
最佳賞楓期每年11月到年底，阿里山遊樂區青楓、紅榨槭（台灣紅榨楓）等楓樹，紛紛轉黃變紅，呈現綠、黃、橘、紅交錯景緻，阿里山公路89至95K青楓陸續轉紅，森林遊樂區小笠原山、祝山、對高岳、沼平公園台灣紅榨楓也陸續接棒變色，天氣愈冷楓葉愈美麗。
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