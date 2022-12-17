入夜這裡率先跌到10度！寒流襲台 明天全台整天非常寒冷

昨天晚上開始，通過台灣附近的華南雲系為各地都帶來了一陣雨勢，天氣風險公司天氣分析師歐宗學說，今天白天期間仍將持續影響，搭配寒流逐漸南下，帶來強勁的偏北至東北風環境，北部、東半部地區以及中南部山區持續陰雨天氣，中南部平地的降雨下半天後會逐漸趨緩。

他說，但雨勢緩和的過程，氣溫也會一路下探，夜間中北部地區氣溫就會掉到只有10度左右，務必做好保暖工作。

今天下半天到明晨氣溫逐漸下探，歐宗學說，水氣仍多的時間，就是高山地區最有機會下雪的時間，不過區域不大、雪量可能也不多，預估在中部3000公尺以上、北部東北部2000公尺以上的山區才有比較好的固態降水條件。

他建議，如果要上山等雪的話，除了要穿著保暖，也要攜帶完整的雪地行車設備，更要持續追蹤道路管理機關的公告或管制訊息。

明天一整天都會受到寒流乾冷空氣的影響，北部、東半部等迎風面地區雲量仍偏多，但降雨明顯緩和，僅局部偶有零星短暫雨，中南部地區則是轉為晴到多雲天氣。

歐宗學說，天氣雖然好轉，但要注意氣溫非常寒冷，北部全天氣溫只有約8-11度，郊區晨間低溫可能會再更低一些，中部晨間低溫9-11度，白天高溫13-15度，南部全天仍有12-18度，花東則是12-15度。

而除了天氣及氣溫變化，也要留意寒流可能帶來境外汙染物，雖然目前預報的濃度不高，不過今晚到明天移入時仍可能為各地帶來一點影響，敏感族群也要留意空氣品質變化的狀況。

下周一持續受到寒流影響，歐宗學說，雖然已經開始逐漸減弱，但大氣環境仍持續乾冷，而且風速減小，提供了良好的輻射冷卻條件，中南部、花東地區要留意最低溫的時間可能出現在下周一清晨，空曠郊區或是靠山區都有10度以下低溫機會，最低溫可能會來到6度且不排除更低，日出後就會逐漸回溫，日夜氣溫變化會非常大。

歐宗學表示，北部地區晨間依然寒冷，只有9-10度左右，但最低溫的時間已經過去，白天起冷空氣減弱而且雲量減少，都有助於氣溫回升至15-16度。

歐宗學說，目前來看下周北方系統依然活躍，還是有明顯的冷空氣南下機會，至少會是冷氣團等級，是否進一步上修至強烈大陸冷氣團或是再度有寒流影響，還得看後續預報變化狀況才能確定，但整體來說氣溫大致都較為偏低。水氣量偏少，天氣大多不錯，可以好好把握久違的穩定天氣。