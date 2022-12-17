寒流來襲氣溫即刻起一路下滑 7縣市恐跌破6度 愈晚愈冷

今天寒流南下，中央氣象局持續發布低溫特報，各地氣溫明顯下降，傍晚起至下周一清晨寒流影響，各地天氣非常寒冷，易有10度以下氣溫發生；傍晚至明天台中以北、宜蘭、花蓮及金門有持續10度左右或6度以下氣溫（橙色燈號）發生的機率，連江有持續6度左右氣溫（橙色燈號）發生的機率，注意防範。

今天下午至明天白天低溫區域，橙色燈號（非常寒冷）：新北市、基隆市、台北市、桃園市、新竹縣、宜蘭縣有6度以下氣溫發生的機率；新竹市、苗栗縣、台中市、花蓮縣、金門縣有持續10度左右或以下氣溫發生的機率，連江縣有持續6度左右或以下氣溫發生的機率。

黃色燈號（寒冷）：彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市有10度以下氣溫發生的機率。

中央氣象局發布大雨特報，鋒面影響，今天基隆北海岸、台北市、新北市汐止及宜蘭地區有局部大雨發生的機率，連日降雨，慎防坍方及落石。

中央氣象局臉書粉專「報天氣 - 中央氣象局」表示，氣溫溜滑梯下滑，今天愈晚愈冷。明天全天至下周一清晨最冷。由於風強、浪大，海邊活動盡量避免。高山地區易積雪結冰，行車需備妥相關裝備。

如果民眾想要查詢所在位置有多冷，可至氣象局網站查詢，網址：https://wfc.pse.is/在地鄉鎮預報。溫度驟降，注意保暖與調適，並多關心身邊親友、年長者、嬰幼兒健康狀況。

天氣概況部分，氣象局說，今天寒流南下，各地明顯降溫變冷。氣溫即刻起一路下滑，中午會比清晨還冷，愈晚愈冷；傍晚至入夜中部以北、東北部平地低溫將探10度以下，金馬氣溫亦偏低，留意低溫特報。

今天上午水氣仍多、下半天後雨勢漸漸趨緩。迎風面北部、東半部持續陰雨天；中南部也有局部短暫雨，山區降雨機率較高。高山地區水氣仍多，且愈晚愈降溫，有機會降雪。3000公尺以上高山有降雪機率，中部以北2000公尺以上高山也不排除降雪。

風力明顯偏強，沿海普遍有9-10級強陣風，尤其台中至雲林、恆春半島沿海及澎湖易有11級左右強陣風，海邊活動注意安全。

明天寒流發威，全台受寒流影響，整天天氣非常寒冷，由濕冷轉乾冷。中部以北及宜花平地易有10度以下低溫，且部分平地白天氣溫仍不超過12度，長時間偏冷，留意低溫特報。天氣漸轉晴，僅大台北山區、花東零星雨。高山降雪機率降低，仍須留意積冰或積雪。

下周一寒流漸減弱，晨間極寒冷，白天氣溫漸回升。多數地區夜間至清晨低溫仍在10度以下，尤其中南部輻射冷卻影響，有局部6度以下低溫的機率。各地大多晴到多雲，僅大台北、北海岸、東半部零星雨。高山地區天氣穩定，但仍需留意積冰、霧淞、結霜等現象。

氣象局說，這波冷空氣會冷，請多關心家鄉的長者親人。心血管疾病患者多加留意，並多注意體溫調節較弱的年長者、嬰幼兒。前往高山地區活動注意準備相關裝備，留意路面積冰，注意安全。沿海空曠地區風大時體感溫度更低，注意防風保暖。不要緊閉門窗。若洗澡時，有頭暈、嘔吐等，可能一氧化碳中毒，立即開窗通風、打119協助。使用電暖器具時，特別留意用電安全，並遠離易燃物。農漁養殖業者請留意防範低溫可能造成的災害。

中央氣象局長鄭明典表示，12月有十多年沒寒流，怕有人會意外，所以這次低溫預警力道強一點，不希望漏掉任何人。