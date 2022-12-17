落實醫院分級轉診制度 聯新醫院攜手診所助8旬婦免奔波

桃園中壢一名86歲黃姓婦人，吞嚥困難伴有些許吐血情形，至聯新國際醫院腸胃肝膽科就診，經上消化道內視鏡及切片檢查，發現該病患有十二指腸潰瘍併出血、巴瑞特氏食道未伴有發育不良等疾患，於門診追蹤治療。病情穩定後，主治醫師徐偉倫經下轉評估，與病患共同選擇住家附近合適診所，大大便利民眾轉銜就醫，以達到醫療分級、醫院與診所共同照護病患的目標。

徐偉倫表示，黃婦的狀況，不適症狀經治療後病況很穩定，只需定期追蹤即可，不需每次舟車勞頓到醫院，另一方面可將大醫院門診名額提供給更需要的人，使醫療資源發揮更高的效益，所以與病患溝通後，轉診至延平診所繼續照護。

延平診所醫師周志勃指出，透過健保醫療資訊雲端查詢系統，直接線上查詢轉診病患跨院相關用藥、檢驗、檢查及影像報告等就醫紀錄，診所可以無縫接軌接續治療。由於黃婦為高齡病患，行動不太方便，加上患有多重慢性疾病，像是高血脂、心臟、失智及老人憂鬱等都出現狀況，如果分別看診會耗費很多時間、用藥也變得繁雜而有重複的狀況，病況穩定的患者在診所實施追蹤與照護，可以大幅減少往來醫院的頻率及有效整合用藥，使病人受到連續、完整的醫療照護，相信也是病人的福音。