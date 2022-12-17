寒流襲台！各地低溫看這查 彭啟明：今晚到明晨會很有感

寒流南下，天氣風險公司總經理彭啟明在「氣象達人彭啟明」臉書粉專表示，現在還不是最低溫時間點，預計今天晚上到明天清晨會很有感，低溫預期在周日清晨。

而中南部也很難得下雨了，彭啟明說，請農民朋友要好好把握難得的雨勢，今天也將逐漸由濕轉乾，可以觀察轉乾後冷的感覺會更強烈一點。

今天白天各地還是會下雨，天氣風險公司天氣分析師吳聖宇在「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專表示，入夜後隨著乾冷空氣侵入，台灣上空的水氣明顯減少，各地降雨就會大幅度減少或停止，預估到了明天可能只剩下迎風面還有些低雲，偶爾有點飄雨的機會，其他地方都有機會看到陽光露臉。

溫度方面，吳聖宇說，隨著強冷空氣南下，各地溫度將由北往南逐漸下降，下半天過後到入夜降溫的情況會顯著加強。預期今晚到明天清晨，北部、東北部有機會降到8-10度低溫，郊區應該會比8度更低，中部及花蓮10-12度，郊區有機會低於10度，南部及台東低溫12-14度，郊區可能低於12度。

明天白天一整天都偏冷，北部、東北部白天高溫10-12度左右，中部、花蓮白天高溫14-16度，南部及台東白天高溫也不過17-19度。

吳聖宇說，明天晚間到下周一清晨冷空氣已經充分南下，搭配轉乾後的輻射冷卻作用，預期從台南以北到宜蘭地區還有花東縱谷內的空曠地區都有機會出現7-9度的低溫，局部單點甚至會更低，掉到5度上下都有可能，高屏空曠地區也有機會降到10度上下。

他說，要等到下周一白天冷空氣減弱，加上陽光露臉，溫度才會回升，下周二清晨仍可能有局部低溫，下周二白天溫度的回升會更為明顯。

不過，吳聖宇說，到了下周三之後，又有冷空氣要南下，目前來看強度也不弱，應該會到大陸冷氣團、甚至更強的等級。

吳聖宇說，下周南下的冷空氣在中高層的降溫預報非常顯著，冷空氣厚度似乎很厚，對於地面溫度的下降影響情況很值得觀察，高山地區則預期會有機會比明後天的寒流溫度降得更低。下周之後看來都偏乾冷，水氣有限，並沒有太好的降雪條件配合。

至於這波冷空氣的降雪條件，吳聖宇表示，還是今天白天最佳，中北部高山機會較大，但整體環境沒有到非常好，雪況似乎不會很理想，到了周日最冷的時候水氣已經明顯轉乾，反而沒有降雪的機會了。