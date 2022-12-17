寒流發威愈晚愈冷 明天氣轉晴低溫下探5度

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今(17日)晨截至4點30分降水回波通過台南以北，伴隨明顯降雨，愈晚愈寒冷，明(18)日至下周一(19日)清晨「寒流」最強，本島平地最低氣溫將降至5度左右，各地晴朗穩定。

中央氣象局今晨6點30分針對基隆北海岸、台北市、新北市（汐止）、宜蘭縣發布大雨特報，今天上午有局部大雨發生的機率，連日降雨，請慎防坍方及落石。

吳德榮表示，根據最新(16日20時)歐洲模式(ECMWF)模擬顯示，今鋒面挾「寒流」南下，各地有局部雨，氣溫持續下降，愈晚愈寒冷。各地區平地氣溫：北部15降至7度，中部20降至9度，南部12至24度，東部8至24度。明(18日)至下周一(19日)清晨天氣「極寒冷」，台北氣象站最低氣溫將降至8度左右，本島平地最低氣溫也將降至5度左右。

他表示，根據最新模式模擬顯示，下周一白天「寒流」漸減弱，天氣持續晴朗穩定，氣溫逐漸回升。下周二(20日)天氣晴朗，氣溫續回升，白天溫暖舒適、早晚冷，日夜溫差大。

吳德榮指出，根據最新模式模擬顯示，下周三至下周日(21至25日)另一波屬性偏乾的冷空氣南下，強度雖遜於上波，但因有「強輻射冷卻」作用加持，清晨平地最低氣溫常降至10度以下，期間台北氣象站的逐日最低氣溫，不排除有符合「強烈大陸冷氣團」及「寒流」定義的機率。

他也說，下周三上半天北台灣偶有局部少量降雨的機率，但很快好轉，持續至下周日，各地皆為晴朗穩定的天氣。下周三至下周日白天在陽光下不覺冷，但入夜「強輻射冷卻」作用加持，氣溫降得又低又快，仍應注意保暖、防寒。