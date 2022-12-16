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小提琴家曾宇謙的「第一次」 獻給無法到場的那個人

聯合報／ 記者吳貞瑩／台北即時報導
世界級小提琴家曾宇謙今天破天荒到台大醫院癌醫中心分院義演，他在表演中透露，這次義演緣於一位自小一起學琴的老朋友，正在接受治療。他希望琴聲能送去祝福和希望。圖／台大癌醫提供
世界級小提琴家曾宇謙今天破天荒到台大醫院癌醫中心分院義演，他在表演中透露，這次義演緣於一位自小一起學琴的老朋友，正在接受治療。他希望琴聲能送去祝福和希望。圖／台大癌醫提供

世界級的小提琴家曾宇謙今天破天荒到台大醫院癌醫中心分院義演，連台大癌醫院長楊志新都沒想到能邀請成功。曾宇謙今天在表演中透露，他也沒想過自己會到醫院來表演，這次義演緣於一位自小一起學琴的老朋友，正在接受治療。他希望，琴聲能送去祝福和希望。

台大癌醫為慶祝四周年院慶，特別在今天晚上舉辦院慶音樂饗宴。台北今夜風寒雨不歇，依然有不少人湧到癌醫中心的「希望光塔」聆賞這場演出。

今晚除了曾宇謙的壓軸演出，還有由台大醫師擔綱的演奏。包括台大醫院家醫科主任程劭儀鋼琴演奏蕭邦夜曲，及由四位台大年輕醫師余宛蓉、藍鼎淵、陳冠穎及方瑜組成的「鵲兒四重奏」，演奏鮑羅定及德弗札克的樂章。

最後由曾宇謙帶著名琴，演繹了巴哈E大調第3號無伴奏小提琴組曲；並為滿場的樂迷追加一首安可曲，舒曼的夢幻曲。精采的演出，獲得滿場無法停歇的掌聲。

平時少言寡語的曾宇謙說，當初他接到台大癌醫的邀請時，「嚇到了」，因為沒有想過會去醫院演出。但他想起，有一位老朋友正在台大癌醫接受治療。這位年方廿來歲的老朋友，從小跟他師從同一位老師學琴，後來還出國進修音樂，非常專注。但沒想到後來生病了，得了癌症，只得回台到台大癌醫接受治療。

他知道，這位朋友因為治療的緣故，今晚無法到場聽他的音樂，但他還是決定接受邀請，第一次走進醫院為病人為樂迷拉琴。希望能透過琴音，向大家向朋友傳達，只要心中有希望，就有機會勝過困難。

楊志新說，當初是透過朋友邀請曾宇謙來醫院演出，因為他認為，醫院不僅是提供治療的地方，還應提供音樂等美好事物。他事前並不知情，曾宇謙是因惦念朋友而答應前來義演。楊志新讚歎說，他沒想到能有人把舒曼的幻想曲拉得這樣好，更難想像是在醫院裡聽到。

曾宇謙曾是柴可夫斯基國際大賽大獎得主，是非常出色的世界級小提琴家，往年他總是在環球旅行演出，這兩三年因疫情，才得以長時間停留在台灣。低調的曾宇謙卻圈粉無數，今天演出結束後就有許多樂迷，排起長長的人龍，等著和他合照簽名說話。

台大醫院家醫科主任程劭儀在台大院慶音樂饗宴中，登場以鋼琴演奏蕭邦夜曲。記者吳貞瑩／攝影
台大醫院家醫科主任程劭儀在台大院慶音樂饗宴中，登場以鋼琴演奏蕭邦夜曲。記者吳貞瑩／攝影
台大癌醫院長楊志新（左）向小提琴家曾宇謙（右）致謝，讓大家有機會在醫院大廳聽到美妙的舒曼夢幻曲。記者吳貞瑩／攝影
台大癌醫院長楊志新（左）向小提琴家曾宇謙（右）致謝，讓大家有機會在醫院大廳聽到美妙的舒曼夢幻曲。記者吳貞瑩／攝影
台大癌醫為慶祝四周年院慶，特別在今天晚上舉辦院慶音樂饗宴。台大癌醫中心分院院長楊志新說，醫院不僅是提供治療的地方，還應提供音樂等美好事物。圖／台大癌醫提供
台大癌醫為慶祝四周年院慶，特別在今天晚上舉辦院慶音樂饗宴。台大癌醫中心分院院長楊志新說，醫院不僅是提供治療的地方，還應提供音樂等美好事物。圖／台大癌醫提供
小提琴家曾宇謙圈粉無數，今天演出結束後有許多樂迷，排起長長的人龍，等著和他合照簽名說話。記者吳貞瑩／攝影
小提琴家曾宇謙圈粉無數，今天演出結束後有許多樂迷，排起長長的人龍，等著和他合照簽名說話。記者吳貞瑩／攝影
由台大年輕醫師余宛蓉、藍鼎淵、陳冠穎及方瑜組成的鵲兒四重奏演出，獲得好多小朋友的掌聲；因為佩服他們白天看病人晚上還要練琴。記者吳貞瑩／攝影
由台大年輕醫師余宛蓉、藍鼎淵、陳冠穎及方瑜組成的鵲兒四重奏演出，獲得好多小朋友的掌聲；因為佩服他們白天看病人晚上還要練琴。記者吳貞瑩／攝影
台大癌醫為慶祝四周年院慶，特別在今天晚上舉辦院慶音樂饗宴。由小提琴家曾宇謙、台大家醫科主任程劭儀及四位台大年輕醫師余宛蓉、藍鼎淵、陳冠穎及方瑜組成的「鵲兒四重奏」共同演出。記者吳貞瑩／攝影
台大癌醫為慶祝四周年院慶，特別在今天晚上舉辦院慶音樂饗宴。由小提琴家曾宇謙、台大家醫科主任程劭儀及四位台大年輕醫師余宛蓉、藍鼎淵、陳冠穎及方瑜組成的「鵲兒四重奏」共同演出。記者吳貞瑩／攝影
由台大年輕醫師組成的鵲兒四重奏的演出，獲得好多小朋友的掌聲；因為佩服他們白天看病人晚上還要練琴。記者吳貞瑩／攝影
由台大年輕醫師組成的鵲兒四重奏的演出，獲得好多小朋友的掌聲；因為佩服他們白天看病人晚上還要練琴。記者吳貞瑩／攝影
台大癌醫為慶祝四周年院慶，特別在今天晚上舉辦院慶音樂饗宴。台大癌醫中心分院院長楊志新說，醫院不僅是提供治療的地方，還應提供音樂等美好事物。圖／台大癌醫提供
台大癌醫為慶祝四周年院慶，特別在今天晚上舉辦院慶音樂饗宴。台大癌醫中心分院院長楊志新說，醫院不僅是提供治療的地方，還應提供音樂等美好事物。圖／台大癌醫提供

台大醫院 醫師 癌症

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