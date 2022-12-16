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菸防法2次協商綠委狂踩民團底線 國健署挨轟默不作聲

聯合報／ 記者許政榆／台北即時報導
立法院衛環委員會今進行「菸害防制法」修正草案二次黨團協商。記者許政榆／攝影
立法院衛環委員會今進行「菸害防制法」修正草案二次黨團協商。記者許政榆／攝影

「菸害防制法」修正草案今在立法院進行第二次朝野黨團協商，當中「擴大警示圖文至85%」及「禁止加味菸」，均遭到執政黨的立委反對，甚至原主導修法的衛福部國民健康署，更未堅守自己的版本，也未明確說明2項政策理由，使得立委不了解，使重要條文無法通過。家長、反菸團體怒轟，早已提醒「勿讓載具及健康風險評估成為破口」，但主管機關依舊視而不見，全國家長及反菸團體予以嚴正譴責。

家長、反菸團體指出，菸品容器印製大幅警示圖文及素面包裝，是世界衛生組織（WHO）10多年來的菸害防制主力政策之一，全球已有134個國家或地區實施「菸品容器印製警示圖文」，台灣雖在其中，現行印製面積僅35％，排名全球倒數第四。

反菸團體表示，政院版修正條文中，只有加大警圖面積而未加入素面包裝，而時代力量立委陳椒華於協商過程，支持「菸品容器印製大幅警示圖文及素面包裝」及「禁止加味菸」，完全符合WHO菸草控制框架公約，守護下一代健康，民團予以感謝。不過，民進黨立委蔡易餘仍認為，目前警圖面積35%已經夠了，加大至85%會不堪入目，民進黨立委蘇巧慧也認為加大至50%就可以，竟然均未見國健署出面解釋。

WHO報告指出，菸草公司刻意在菸品中加入花香、果香等香料，對青少年更具誘惑。美國調查也指出，年輕吸菸者8成以上只使用加味菸品。2020年歐盟28個會員國已全面執行「禁止販售所有加味煙，包含薄荷菸在內」，美國食品藥物管理局（FDA）已禁止花香、果香、巧克力等加味菸，目前正修法要終止薄荷作為菸草加味，預估2023年可通過禁所有加味菸，預防年輕人因此開始接觸菸品而上癮。

反菸團體直指，對於青少年健康影響至關重大的「禁止加味菸」，竟遭蔡易餘反對，而國健署身為主管機關卻默不作聲。立委不了解菸害防制及其嚴重性，主管機關責無旁貸，應為守護下一代做出卻辯護，然而今日執政黨立委反對政院版重要條文時，主管機關連黨籍立委都無法有效溝通，甚至黨團協商時，未能克盡職責解釋、堅守菸害防制立場，「讓家長團體感到十分痛心」！

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

全球134國菸盒警示圖文面積排行顯示，台灣僅35名，排名倒數第四。圖／董氏基金會提供 ※ 提醒您：抽菸，有礙健康
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美國研究，年輕吸菸者超過八成只使用加味菸；薄荷菸更易成癮且更難戒除。圖／董氏基金會提供 ※ 提醒您：抽菸，有礙健康
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各國菸品容器警示圖文及素面包裝十年前後對照。圖／董氏基金會提供 ※ 提醒您：抽菸，有礙健康
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1988年美國衛生部報告指出：尼古丁成隱性與海洛應、古柯鹼同級。圖／董氏基金會提供 ※ 提醒您：抽菸，有礙健康
1988年美國衛生部報告指出：尼古丁成隱性與海洛應、古柯鹼同級。圖／董氏基金會提供 ※ 提醒您：抽菸，有礙健康

菸草 WHO 民進黨

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