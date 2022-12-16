明低溫報到感冒患者多 這款藥品已成為家中必備用藥

大陸疫情爆發，未來小三通開放後，國內恐出現一波搶藥潮。臨床藥師表示，依過往經驗，香港疫情大爆發，台灣尚未出現疫情時，有許多台灣人買了很多藥要送到香港，台灣約兩周後可能也會缺貨。已有藥師陸續接到台商打電話回台，希望預留感冒藥、退燒藥、止痛藥等，近日天冷感冒患者多，大家開始購買「普拿疼」，以備不時之需。

普拿疼是解熱鎮痛劑，主要成分為「乙醯胺酚（acetaminophen）」，只要含類似成分藥品，都具有退燒、止痛的作用。過去香港疫情先台灣爆發時，解熱鎮痛藥物、綜合感冒藥、喉片等熱銷，因此藥師推估，若鄰近國家或地區出現缺藥情況，台灣兩周後也會受到影響。

藥師易麗珍昨天接到3通住在藥局附近的台商電話，接起電話對方就說，因人還在大陸，預計一月多回國，但擔心買不到藥，而預約止痛藥及退燒藥等藥品各5盒。不過，近日國內天冷感冒患者多，大家開始購買解熱鎮痛劑，藥局前天才進貨，現在賣到僅剩下2盒。

台灣藥品行銷暨管理協會發言人沈采穎說，根據過往經驗，當香港疫情大爆發，台灣尚未出現疫情時，有許多台灣人買了很多藥要送到香港，如果會缺藥，第一個會缺的就是普拿疼，其他藥品也可能陸續缺貨。建議相關單位應開始盤點退燒藥、感冒藥等庫存，確認庫存量有無有以往銷售量1.5至2倍，如果低於1倍以下，應要立即停止出口。

沈采穎呼籲，相關單位應把關、正視缺藥問題，「一定要苦民所苦」，她多年來倡議政府應成立「缺藥盤點中心」隨時掌握缺藥情形，不要讓該吃藥的國人吃不到藥，免除缺藥危機。