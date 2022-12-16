快訊

高虹安詐領助理費案 專家：這些法律問題常被誤解

若內閣改組誰來接閣揆？ 學者點名「4人選」：需有經驗者操盤

聽新聞
test
0:00 / 0:00

擴大菸品警示圖文遭反對 家長團體痛心「難以接受」

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
各國菸品警示圖和素面包裝十年前後對照圖。圖／全長聯提供 ※ 提醒您：抽菸，有礙健康
各國菸品警示圖和素面包裝十年前後對照圖。圖／全長聯提供 ※ 提醒您：抽菸，有礙健康

菸害防制法修正草案今（12/16）在立法院進行第二次朝野黨團協商，為了預防年輕人吸菸的「擴大警示圖文至85%」及「禁止加味菸」條文遭到執政黨委員反對。家長團體全國家長會長聯盟更指出，主導菸害防制法修法的國健署甚至沒有為自己提出的版本辯護，家長團體予以譴責、實在難以接受。

家長、菸害防制團體日前多次倡議「勿讓載具及健康風險評估成為破口」，並盼根據世界衛生組織（WHO菸草控制框架公約，盼於菸盒外加大警示圖及素面包裝，並盼比照歐盟等禁止加入薄荷、花果等香料加味菸。

全國家長會長聯盟、台北市家長家長會長協會等團體今指出，「菸品容器印製大幅警示圖文及素面包裝」是WHO十多年來菸害防制主力政策之一，全球已有134個國家和地區實施「菸品容器印製警示圖文」，台灣雖在其中，但現行印製面積僅35％，排名全球倒數第四。

全長聯談到，政院版修正條文只有加大警圖面積而未加入素面包裝，但民進黨籍立委蔡易餘仍認為目前警示圖面積35%已足夠，加大至85%會不堪入目；立委蘇巧慧也認為加大至50%就可以，竟然都未見國健署出面解釋。

此外，WHO報告也曾指出，菸草公司會於產品中加入果香等香料，增加對年輕消費者的吸引力，美國更曾調查，年輕吸菸者八成以上只使用加味菸品。全長聯指出，歐盟28會員國已全面禁止販售加味菸品，美國正要進一步修法終止薄荷加味菸，但禁止加味菸一項亦遭蔡易餘反對，主管機關卻默不作聲、不為下一代的健康辯護，家長團體只能深表痛心、難以接受。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

WHO 蔡易餘 美國 菸草 抽菸

延伸閱讀

加熱菸載具定義不明 「菸害防制法」二次協商相關條文全保留

部立朴子醫院增設東石院區有譜 王必勝勘查允盡快辦理

賴清德選黨主席 嘉縣英系三巨頭陳明文、蔡易餘、翁章梁表態支持

慶祝義竹選出首位博士鄉長 3鄉民贊助3天免費發送炸雞排

相關新聞

明寒流來襲雨勢趨緩 周末乾冷迎6度以下低溫

中央氣象局表示，寒流來襲明顯降溫，明天(17日)18縣市發布低溫特報，其中，新北市、基隆市、台北市、桃園市、新竹縣、宜蘭...

明低溫報到感冒患者多 這款藥品已成為家中必備用藥

大陸疫情爆發，未來小三通開放後，國內恐出現一波搶藥潮。臨床藥師表示，依過往經驗，香港疫情大爆發，台灣尚未出現疫情時，有許...

9、10月發票還沒兌獎？北市狂開21張百萬以上大獎 幸運兒可能就是你

台北國稅局表示，今年9月至10月期統一發票，已在11月25日開獎，台北市營業人開立的統一發票中，有五張中新台幣1,000...

影／海豚母子慘分離…糙齒海豚集體擱淺 幼豚不治其餘成功野放

包含一對母子在內的4隻糙齒海豚，今天上午在新北市石門外海疑追逐魚群遇到大浪，在老梅綠石槽附近沙灘擱淺，救援過程中幼體不幸...

擴大菸品警示圖文遭反對 家長團體痛心「難以接受」

菸害防制法修正草案今（12/16）在立法院進行第二次朝野黨團協商，為了預防年輕人吸菸的「擴大警示圖文至85%」及「禁止加...

可以預防！台南市六歲以下死因 多因搭車未坐安全座椅

台灣六歲以下兒童死亡率高於鄰近的日本、韓國，衛福部國健署為此展開全國性計畫，依全台22縣市進行調查分析死亡原因，盼將破掉...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。