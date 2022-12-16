擴大菸品警示圖文遭反對 家長團體痛心「難以接受」

菸害防制法修正草案今（12/16）在立法院進行第二次朝野黨團協商，為了預防年輕人吸菸的「擴大警示圖文至85%」及「禁止加味菸」條文遭到執政黨委員反對。家長團體全國家長會長聯盟更指出，主導菸害防制法修法的國健署甚至沒有為自己提出的版本辯護，家長團體予以譴責、實在難以接受。

家長、菸害防制團體日前多次倡議「勿讓載具及健康風險評估成為破口」，並盼根據世界衛生組織（WHO）菸草控制框架公約，盼於菸盒外加大警示圖及素面包裝，並盼比照歐盟等禁止加入薄荷、花果等香料加味菸。

全國家長會長聯盟、台北市家長家長會長協會等團體今指出，「菸品容器印製大幅警示圖文及素面包裝」是WHO十多年來菸害防制主力政策之一，全球已有134個國家和地區實施「菸品容器印製警示圖文」，台灣雖在其中，但現行印製面積僅35％，排名全球倒數第四。

全長聯談到，政院版修正條文只有加大警圖面積而未加入素面包裝，但民進黨籍立委蔡易餘仍認為目前警示圖面積35%已足夠，加大至85%會不堪入目；立委蘇巧慧也認為加大至50%就可以，竟然都未見國健署出面解釋。

此外，WHO報告也曾指出，菸草公司會於產品中加入果香等香料，增加對年輕消費者的吸引力，美國更曾調查，年輕吸菸者八成以上只使用加味菸品。全長聯指出，歐盟28會員國已全面禁止販售加味菸品，美國正要進一步修法終止薄荷加味菸，但禁止加味菸一項亦遭蔡易餘反對，主管機關卻默不作聲、不為下一代的健康辯護，家長團體只能深表痛心、難以接受。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康