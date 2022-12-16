可以預防！台南市六歲以下死因 多因搭車未坐安全座椅

台灣六歲以下兒童死亡率高於鄰近的日本、韓國，衛福部國健署為此展開全國性計畫，依全台22縣市進行調查分析死亡原因，盼將破掉的安全網補上。啟動調查一年多的台南市，從數據發現，可以從汽車未加裝兒童安全座椅著手，台南市衛生局長許以霖說，市府不斷倡議、提醒民眾其重要性，催生這項調查結果來自新手爸媽帶著小朋友們到衛生所打疫苗，工作人員透過訪查來。

台南市衛生局統計，110年度有58位6歲以下幼兒死亡，其中44位為先天性遺傳疾病或後天性創傷疾病，其餘14中，有4位是車禍或車輛撞擊導致死亡，當中一位為5個月大的女嬰，當時由爸爸開車，哥哥坐在後座右方有乘坐兒童汽車安全座椅，女嬰則由媽媽抱著坐在後座左方，車禍發生後，女嬰缺乏保護遭拋飛，不幸離世。

本身有緊急醫療照護背景的許以霖，得知國健署發起的兒童死因分析計畫，邀集相關科別醫師參與，提供相關數據，同時也先從基層衛生所，趁父母帶著小朋友前來打針，調查疫苗施打狀況、追蹤，甚至找出高風險家庭。

不過，許以霖表示，彙整許多資料發現，六歲以下兒童死因多半與醫療問題無關，而是不安全的環境造成，又以搭乘汽車時沒有使用兒童安全座椅能最直接，且有因果關係，這一般大眾認為機車較危險的刻版印象，有所出入。

成功大學醫學院附設醫院小兒感染科主任劉清泉推測，目前規定騎機車要戴安全帽，頭部外傷案例因此減少，六歲以下兒童死亡有蠻高的比率與家庭暴力、攜子自殺有關。

除了填補安全網免六歲以下幼童死亡案例增加外，台南市也加強母嬰親善政策，許以霖補充，市府建置哺乳及幼兒親善空間，也會利用舒適、文青的場域舉辦多場複合式的講座，盼能邀請新手爸媽來聽幼兒照護、疫苗接種等，工作人員也能從各項互動過程中，觀察出各個家庭的狀況。