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寒流襲台 醫師籲三高、心血管疾病患者落實保暖

中央社／ 花蓮縣16日電

入冬首波寒流將報到，氣溫驟降對長輩及心血管疾病患者是一大考驗，花蓮縣消防局近日接獲3件OHCA案件，醫師提醒，三高、心血管疾病等患者，要做好血壓監測，落實保暖

花蓮縣消防局統計14日至15日上午10時，共接獲3件到院前心肺功能停止（OHCA）案件，年齡落在50歲至92歲，3人皆未送醫，確切病因仍有待釐清。

門諾醫院心臟內科醫師陳翰興提醒，氣溫驟降，增加急性腦血管中風心肌梗塞風險，有三高、肥胖或患有心血管疾病患者，除了做好血壓監測、飲食控制，務必要按時服藥及落實保暖。

陳翰興表示，睡醒後別急著下床，可先在棉被裡活動身體關節、暖和身體後再下床，若有開暖氣、暖爐設備，建議室內及戶外溫度溫差維持5至7度，避免溫差過大血管急遽收縮。

溫度低、血管容易收縮，陳翰興指出，若突然覺得胸悶胸痛、呼吸困難、噁心頭暈等症況，很可能是急性心臟病；若發現家人臉部表情不對稱、雙手無法平舉及口齒不清，就要提高警覺，可能是中風徵兆，要及早就醫。

另外，民眾喜歡趁天冷吃薑母鴨、羊肉爐或火鍋進補。陳翰興提醒，這些鍋物往往都是高鹽、高鈉，過量攝取會造成高尿酸、高膽固醇、高血壓、高血脂，也不利心血管，甚至還有引發腦溢血風險；建議患有三高、心血管疾病患者要多加留意與忌口。

對有計劃上山追雪的民眾，門諾醫院心臟外科醫師楊凱迪提醒，海拔超過2500公尺以上，容易因低壓、低氧的環境，出現疲累、喘、頭暈、頭痛、想吐等症狀，建議除了備足保暖衣物，剛到高海拔地區時，應先休息，待身體適應氣溫環境後再開始活動。

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