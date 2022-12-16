快訊

高虹安清晨交保…地檢署頂樓下午升起民進黨旗 北檢說話了

陳慧琳驚傳出車禍！臉部手腳受傷 愛子也掛彩

退撫新制三讀 明年7月1日後新進公教人員改確定提撥制

法醫鑑識新頁 成大醫院接受南檢委託解剖鑑定

中央社／ 台南16日電

法務部法醫研究所、台南地檢署和成大醫院今天簽署協議書，由成醫接受南檢委託辦理法醫解剖鑑定業務，開啟法醫鑑識新頁。

在法務部政務次長蔡碧仲、成功大學校長蘇慧貞、台灣高等檢察署台南檢察分署檢察長朱家崎等人見證下，法務部法醫研究所長侯寬仁、台南地檢署檢察長葉淑文、成大醫院代理院長李經維今天下午在成大醫院簽署協議書。

這項協議代表南檢若有急件，可委託成醫辦理法醫解剖鑑定業務，不用再請法醫研究所派員南下，不僅提升南台灣法醫相驗解剖品質，也推動法醫教學。

法醫研究所發布新聞稿指出，成醫是全國首屈一指的醫學中心，成醫也是繼高雄醫學大學附設中和紀念醫院、中國醫藥大學附設醫院後，台灣第3個具有法醫部門的教學醫院，南部醫師不需到國外或法醫所受訓，可就近接受法醫解剖專業訓練，培養更多法醫人才。

成大醫院 台南 法務部

延伸閱讀

高港警3面向研判揹石頭、啞鈴男浮屍 這死因成分居大

台南議長參選人派出所內疑對警咆哮 南檢：已分案偵辦

台南學甲88槍擊案新進展！警方逮捕「指揮層級」主嫌 南檢偵訊中

雙手綁束帶…高雄男揹石頭、啞鈴成浮屍漂港區 相驗結果曝光

相關新聞

明寒流來襲雨勢趨緩 周末乾冷迎6度以下低溫

中央氣象局表示，寒流來襲明顯降溫，明天(17日)18縣市發布低溫特報，其中，新北市、基隆市、台北市、桃園市、新竹縣、宜蘭...

找不到地方分類就亂丟？清潔員曝最困擾垃圾前2名為「珍奶和咖哩飯」

疫情逐步解封，年末節慶即將到來，公共領域的垃圾量勢必增加。為讓民眾了解垃圾回收對垃圾減量、降低碳排的重要性，花旗（台灣）...

虎尾百年鐵橋的夜間光影設計 獲瑞士LIT照明設計獎

修建後的雲林縣虎尾台糖鐵橋，今年8月裝設燈光廣獲好評，成為雲林夜間打卡熱點，鐵橋參加國際最具權威3大照明設計獎項之一的瑞...

冬季高山旅遊遇寒流 玉管處提醒注意遊憩安全

依據中央氣象局預估，12月17日至18日晨，寒流報到高山區水氣多，愈晚愈降溫，3000公尺以上高山有降雪機率，中部以北2...

使用者付費 桃機轉機未來每人擬收500元設施使用費

國境解封不僅出入境人次增加，於我國轉機旅客也跟著增加，桃園機場公司考量疫情期間機場清消、維運等成本提升，研議針對轉機旅客...

寒流將襲台 氣象局：雙北等6縣市明天恐跌到6度以下低溫

中央氣象局今天中午12點43分發布低溫特報，針對12縣市發布橙色燈號，影響時間為明天下午至周日下午，有10度左右或6度以...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。