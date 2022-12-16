快訊

高虹安清晨交保…地檢署頂樓下午升起民進黨旗 北檢說話了

陳慧琳驚傳出車禍！臉部手腳受傷 愛子也掛彩

退撫新制三讀 明年7月1日後新進公教人員改確定提撥制

右眼全盲未阻愛跑步 陳奕成歷經換心仍戰台北馬

中央社／ 台北16日電

先天右眼全盲又歷經心臟移植手術，31歲的陳奕成沒有被苦難擊倒，熱愛運動的他今年將參加台北馬拉松全馬賽事，用行動證明，人生只有課題沒有難題，盼鼓勵其他病友勇敢面對。

一年一度台北馬拉松將在18日登場，台大醫院今天發布新聞稿指出，31歲換心病友陳奕成也是今年眾多跑者之一。

陳奕成先天右眼全盲，左眼視力也僅0.1，但視障完全阻擋不了他對運動的熱愛。未料，2014年他在學校跑步時，突然心肌梗塞昏迷了7天才恢復意識，還因情況危急而裝置葉克膜心室輔助器，在台大醫院等待1個多月後，終於心臟移植成功。

陳奕成術後恢復狀況良好，積極參與包括盲人棒球隊等各項運動，工作之餘還擔任職棒比賽現場人員，他最愛的跑步，也是持續訓練，突破自己。

心臟病權威、台大醫院外科部主治醫師陳益祥今天接受媒體聯訪時，語氣難掩對陳奕成的佩服，這個禮拜天他將陪著陳奕成跑完最後10公里，盼能鼓勵其他病友。

陳益祥說，幾乎大部分換心病人在手術後，認為要多休息才能恢復體力，「這觀念是不對的」，事實上換心等同擁有一顆全新的心臟，就是希望讓心臟病患者恢復正常生活，躺著不動反而浪費。

陳益祥強調，心臟最有趣的是越操越往好的方向走，如果本來心臟不好的人，例如心臟衰竭，當然越操越不好，否則本來就是越練越好。

聽到陳奕成要跑馬拉松，陳益祥起初以為頂多跑個半馬，沒想到竟是全馬，如此不被視障和疾病所囿的正向積極，讓他驚呼「哇，這不得了，這要鼓勵一下」，決定接受邀請陪跑。

陳益祥說，除了務必要暖身外，對移植後的正常心臟來說，即便是寒流，也沒有特別要注意之處；陳奕成心臟功能良好，堪比優秀運動員，相信一定可以跑完全程沒有問題。

馬拉松 陳奕 台大醫院

延伸閱讀

精華影輯／那霸馬拉松 第一人稱Run玩日本馬

2022台北馬拉松18日登場 北捷提早至清晨5點營運

台北馬拉松18日登場 捷運提前晨5時發車

「啦啦隊阿金」太萌馬拉松選手都停下來擼狗 網笑：本屆成績直接掉10秒

相關新聞

明寒流來襲雨勢趨緩 周末乾冷迎6度以下低溫

中央氣象局表示，寒流來襲明顯降溫，明天(17日)18縣市發布低溫特報，其中，新北市、基隆市、台北市、桃園市、新竹縣、宜蘭...

找不到地方分類就亂丟？清潔員曝最困擾垃圾前2名為「珍奶和咖哩飯」

疫情逐步解封，年末節慶即將到來，公共領域的垃圾量勢必增加。為讓民眾了解垃圾回收對垃圾減量、降低碳排的重要性，花旗（台灣）...

虎尾百年鐵橋的夜間光影設計 獲瑞士LIT照明設計獎

修建後的雲林縣虎尾台糖鐵橋，今年8月裝設燈光廣獲好評，成為雲林夜間打卡熱點，鐵橋參加國際最具權威3大照明設計獎項之一的瑞...

冬季高山旅遊遇寒流 玉管處提醒注意遊憩安全

依據中央氣象局預估，12月17日至18日晨，寒流報到高山區水氣多，愈晚愈降溫，3000公尺以上高山有降雪機率，中部以北2...

使用者付費 桃機轉機未來每人擬收500元設施使用費

國境解封不僅出入境人次增加，於我國轉機旅客也跟著增加，桃園機場公司考量疫情期間機場清消、維運等成本提升，研議針對轉機旅客...

寒流將襲台 氣象局：雙北等6縣市明天恐跌到6度以下低溫

中央氣象局今天中午12點43分發布低溫特報，針對12縣市發布橙色燈號，影響時間為明天下午至周日下午，有10度左右或6度以...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。