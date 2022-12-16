洛磯山脈融雪水滋養 「稻米界的夢幻逸品」美國米開賣

疫情掀起宅家自煮的新風潮，如何挑選好米？成為一門實用經濟學。標榜高品質一年一耕、以乾淨無汙染水源種植的美國米，主打健康純淨的形象，被視為稻米界的夢幻逸品，也成為熱門新話題，現在台灣也能吃得到。

「與大自然共生共榮」是美國稻農對自然環境的堅持，美國稻米採取一年一收，不僅出好米，也讓土地可以得到充分的休息。在冬季休耕期，田間蓄滿潔淨水源，遠望如同大片的蓄水池，與其他30萬英畝的天然溼地，共同化身為野鴨、野雁、天鵝等220多種野生動物棲息的天堂樂園，自然大地也因此生生不息。

美國米除了一年一收、滋養大地，「用水」也極其講究。加州擁有燦爛的陽光及肥沃的土壤，更難能可貴的是，來自洛磯山脈純淨天然的融雪水及雨水，加上加州發展出來的循環灌溉系統，讓灌溉用水可大大減少2/3，洛磯山脈雪雨滋潤下的稻米，口感絕佳且更純淨天然，環境也得以永續。

為推廣美國米，美國稻米協會在2022台北國際食品展中，透過各式米種和米料理的展示，提供餐飲業者、食品加工業與消費者更多參考及選擇，也讓參展民眾了解優質、營養的美國稻米，以及美國米在多元應用上的優勢。