明寒流來襲雨勢趨緩 周末乾冷迎6度以下低溫

中央氣象局表示，寒流來襲明顯降溫，明天(17日)18縣市發布低溫特報，其中，新北市、基隆市、台北市、桃園市、新竹縣、宜蘭縣有局部6度以下低溫發生機率。明天至周日清晨北部地區溫度約8、9度，中南部地區約10度，周日晚間至下周一清晨中南部及花東地區因輻射冷卻會來到更低溫，但隨著冷空氣南下轉乾，這波寒流多為乾冷。

氣象局表示，這波寒流自明天起影響到下周一清晨，各地都要留意低溫，下周一白天至下周二會些微回溫，且水氣偏少，下周三(21日)另一波冷空氣南下，一路影響至周五(23日)，強度不會比這波寒流強，但仍會達「強烈大陸冷氣團」程度，周三北部地區低溫會來到13度，高溫不超過16度，水氣同樣偏少，僅北部、東半部有局部雨勢，整體仍為乾冷。

氣象局也說，這波寒流及下一波冷空氣南下，空氣都會逐漸轉乾，明起至下周三多為乾冷，僅周三迎新一波冷空氣會有一波降雨，但也會快速轉乾。

另外，氣象局指出，因寒流來襲，周六晚間到周日清晨，3000公尺以上高山，及中部以北地區2000公尺以上高山有降雪機會。另外，這幾天風浪明顯增強，明天高雄以北、東北部有9至11級強陣風，內陸地區的桃園至台南也有較強陣風，浪高可達5至6米。