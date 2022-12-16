聽新聞
test
0:00 / 0:00
私托業者訴求同工同酬要求政府補助 托盟等民團：訴求缺乏正當性
私立托嬰中心業者上午集結凱達格蘭大道發起「托育平權運動」，訴求公私托育同工同酬，並要求政府補助。托育政策催生聯盟表示，加碼補助私立托嬰中心，是飲鴆止渴的行為，靖娟兒童安全文教基金會也認為，該訴求缺乏正當性。
托盟表示，加碼補助私立托嬰中心，無法解決整體私立托育品質參差不齊、托育人員勞動條件低落的沉痾，只會讓低生育率與女性低就業率雪上加霜。
托盟表示，投注資源培訓及招募優質人力投入保母工作，強化「居家托育服務中心」管理及輔導保母托育的功能，並建置公共托嬰中心，方能維護托育人員的勞動權益，並保障家長及幼兒的托育權利。
靖娟也發出聯合聲明，聲明指出，全國托嬰中心家數截至今年8月底，計有358家公共化托嬰中心、882家準公共托嬰中心，提供超過5萬個0至2歲嬰幼兒托育服務，私立業者提供的服務量約為公共化的2.5倍，私立業者與政府簽訂準公共化契約，盈餘仍由私人處分，與公共化托嬰中心以收托弱勢兒童為優先、且不得自行分配盈餘截然不同，業者訴求比照公共化補助，拿納稅人的錢補貼盈餘？訴求缺乏正當性。
托盟強調，建制平價、優質、普及、非營利的公共托育服務，而政府責無旁貸。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言