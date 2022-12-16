私托業者訴求同工同酬要求政府補助 托盟等民團：訴求缺乏正當性

私立托嬰中心業者上午集結凱達格蘭大道發起「托育平權運動」，訴求公私托育同工同酬，並要求政府補助。托育政策催生聯盟表示，加碼補助私立托嬰中心，是飲鴆止渴的行為，靖娟兒童安全文教基金會也認為，該訴求缺乏正當性。

托盟表示，加碼補助私立托嬰中心，無法解決整體私立托育品質參差不齊、托育人員勞動條件低落的沉痾，只會讓低生育率與女性低就業率雪上加霜。

托盟表示，投注資源培訓及招募優質人力投入保母工作，強化「居家托育服務中心」管理及輔導保母托育的功能，並建置公共托嬰中心，方能維護托育人員的勞動權益，並保障家長及幼兒的托育權利。

靖娟也發出聯合聲明，聲明指出，全國托嬰中心家數截至今年8月底，計有358家公共化托嬰中心、882家準公共托嬰中心，提供超過5萬個0至2歲嬰幼兒托育服務，私立業者提供的服務量約為公共化的2.5倍，私立業者與政府簽訂準公共化契約，盈餘仍由私人處分，與公共化托嬰中心以收托弱勢兒童為優先、且不得自行分配盈餘截然不同，業者訴求比照公共化補助，拿納稅人的錢補貼盈餘？訴求缺乏正當性。

托盟強調，建制平價、優質、普及、非營利的公共托育服務，而政府責無旁貸。