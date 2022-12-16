中部以北雞蛋「產量不足」？ 農委會：天氣冷需求較多

雞蛋供需再拉緊報？近期產業團體提醒，雞蛋產量供不應求，加上入冬最冷寒流來襲，業者做好雞隻禦寒準備，避免損失；農委會表示，近期天冷，北部需求大增，但雞蛋供需穩定，每日供應12萬1000箱(每箱200個)，寒流來襲，產銷是否波動還要再觀察，現階段飼料價格穩定，雞蛋價格目前不會再漲。

根據蛋雞產業團體報表顯示，北區、中投區、彰化區雞蛋「產量不足」；嘉雲區、台南區、高雄屏東則是雞蛋「量稍不足」，全台各地雞蛋「市況極佳」；並提醒蛋雞業者，年關將近，適逢蛋品加工需求旺季，近期各地蛋商回報缺蛋嚴重，即使加價調蛋，仍無法滿足所需蛋源，雞蛋產量明顯不敷供應市場所需。

農委會畜牧處副處長江文全表示，前陣子不熱不冷的天氣，對雞隻來說是適合下蛋的溫度，現在北部消費地溫度較冷，消費量有增加，需求已多一點，消費以殼蛋為主，蛋商本來就可以周轉，現在需求突然增加，部分小的供應端蛋商，就可能要向同業周轉，但調蛋對蛋商來說是日常，現在雞蛋產量有12萬1000箱，可因應需求，未來這一兩周，氣象預測氣溫低，至於對產地的影響，會繼續觀察。

是否因此蛋價會再攀升？江文全表示，因為飼料價格穩定，因此畜禽產品包括雞蛋，價格也會穩定，目前沒有上漲空間。

中華民國養雞協會蛋雞組組長黃榮珍表示，調蛋應該不至於調不到，有的區域多些，有些地方少些，彼此相互支援調來調去，應該還是調得到，現階段產量每日約11萬7000箱，緊接著波寒流來襲，要看溫度有多冷，天冷蛋雞會減產，屆時雞蛋會更少些，因此呼籲業者應該做好保暖，以及通風工作，同時飼料中油脂略多，也有助雞隻抗寒。

中華民國蛋品行銷發展協會理事長高傳謨表示，春節備貨，天冷產蛋率下降也有關，至於禽流感疫病也一直都有，各蛋商也都有自己的客戶需要照顧，確實調蛋不好調貨，但是狀況並沒有今年初這麼嚴峻。