陸官8月256人集體食物中毒案 仙人掌桿菌惹禍

今年8月三軍九校院聯合入伍訓練傳出256名入伍生集體食物中毒，14人急性腸胃炎送醫，高雄市衛生局採檢53件檢體送驗，其中5件檢出仙人掌桿菌群大於10⁵CFU/g，判定是汙染病原。

高市衛生局指出，這起事件有256人食用南餐廳供應的餐食，傳出疑是食物中毒後，衛生局派員採檢當天餐廳早餐、午餐、晚餐等食餘檢體53件，有5件檢出仙人掌桿菌群高於標準。

衛生局表示，據食品藥物管理署的「食品中毒病因物質及原因食品判明標準」，自檢體中檢出的仙人掌桿菌大於10⁵CFU/g，可判定仙人掌桿菌為病原，仙人掌桿菌極易由灰塵及昆蟲傳播，進而汙染食品，常見症狀為噁心、嘔吐或腹瀉，此案已依法移送司法機關進一步調查。

衛生局指出，針對餐廳供膳場所的其他缺失，包括冰箱冷藏冷凍溫度不足等，已在8月19日要求改善完成且複查合格，衛生局後續將不定期追蹤。