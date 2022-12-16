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天冷泡溫泉、泡腳暖身子 醫師提醒4大重點

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
天氣一冷，許多民眾選擇到泡腳池用溫泉泡腳，享受全身暖呼呼的樂趣。本報資料照片
天氣一冷，許多民眾選擇到泡腳池用溫泉泡腳，享受全身暖呼呼的樂趣。本報資料照片

俗話說「腳暖了，人就暖了」，明天寒流來襲，許多民眾可能到戶外溫泉泡腳池泡腳，或前往泡湯，讓身體暖呼呼。皮膚科醫師趙昭明說，腳是人的第二顆心臟，如果腳的血液循環增加，確實可以讓人感覺暖和，這也是為何民眾冬天要泡腳的原因，不過泡腳、泡湯時需注意四大重點。

第一、水溫不宜太高，泡腳水溫應介於攝氏40至42度，而泡湯水溫應比泡腳水溫略低，攝氏39、40度即可。

第二、時間不宜過長，每次時間約10至15分鐘，避免引起身體不適。

第三、泡完擦乾應塗抹乳液，以防皮膚乾燥、搔癢，如果搔癢用力搔抓，恐引發細菌感染、發炎，嚴重時還可能出現蜂窩性組織炎、敗血症。

第四、糖尿病、香港腳、免疫功能不佳等患者，不建議到戶外泡腳池泡腳，因戶外泡腳池水質可能不是很乾淨，有可能引起病情惡化，而有心血管疾病等患者則不建議泡溫泉。

趙昭明日前收治一名40多歲男子，日前因左腳背出現紅腫、疼痛症狀，且紅腫痕跡朝腳踝方向想上延伸，趙昭明問診發現，男子有香港腳病史，最近到戶外溫泉泡腳池泡腳，沒想到泡腳後，可能因水溫太高、時間又長，引起腳趾、腳趾縫搔癢而用力搔抓。

檢查發現，男子的左腳第二趾的指甲縫隙出現細菌感染情形，研判是用力搔抓造成傷口，進而被細菌感染所致，且疑似已有蜂窩性組織炎，立即給予抗生素藥物治療。

趙昭明說，低溫來襲，一定要注意身體保暖，許多民眾泡腳、泡溫泉，過程中應隨時注意身體變化，如果感覺到任何不舒服就要停止，如泡湯時感到頭昏、心悸等，民眾平時在家也可以把水盆接滿熱水泡腳，或是穿襪子保暖，也是很好的方法。

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