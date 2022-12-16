天冷泡溫泉、泡腳暖身子 醫師提醒4大重點

俗話說「腳暖了，人就暖了」，明天寒流來襲，許多民眾可能到戶外溫泉泡腳池泡腳，或前往泡湯，讓身體暖呼呼。皮膚科醫師趙昭明說，腳是人的第二顆心臟，如果腳的血液循環增加，確實可以讓人感覺暖和，這也是為何民眾冬天要泡腳的原因，不過泡腳、泡湯時需注意四大重點。

趙昭明日前收治一名40多歲男子，日前因左腳背出現紅腫、疼痛症狀，且紅腫痕跡朝腳踝方向想上延伸，趙昭明問診發現，男子有香港腳病史，最近到戶外溫泉泡腳池泡腳，沒想到泡腳後，可能因水溫太高、時間又長，引起腳趾、腳趾縫搔癢而用力搔抓。

檢查發現，男子的左腳第二趾的指甲縫隙出現細菌感染情形，研判是用力搔抓造成傷口，進而被細菌感染所致，且疑似已有蜂窩性組織炎，立即給予抗生素藥物治療。

趙昭明說，低溫來襲，一定要注意身體保暖，許多民眾泡腳、泡溫泉，過程中應隨時注意身體變化，如果感覺到任何不舒服就要停止，如泡湯時感到頭昏、心悸等，民眾平時在家也可以把水盆接滿熱水泡腳，或是穿襪子保暖，也是很好的方法。