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冬季高山旅遊遇寒流 玉管處提醒注意遊憩安全

聯合報／ 記者黑中亮／南投即時報導
玉管處提醒地震後山區道路有落石風險，加上寒流發威，公路及步道背陽面都會結霜濕滑難行。圖／玉山國家公園提供
玉管處提醒地震後山區道路有落石風險，加上寒流發威，公路及步道背陽面都會結霜濕滑難行。圖／玉山國家公園提供

依據中央氣象局預估，12月17日至18日晨，寒流報到高山區水氣多，愈晚愈降溫，3000公尺以上高山有降雪機率，中部以北2000公尺以上高山也不排除降雪，玉山國家公園請上山遊憩民眾注意自身安全及保暖

玉管處指出，寒流即將報到，玉山園區冬季聯外道路及步道區背陽處路面易結霜、結冰，請減速慢行，勿緊急踩踏車以免輪胎打滑，小心通過，注意行車安全，上山前請加滿油，保持行車安全，並備妥禦寒衣物注意保暖。

此外，中央氣象局也發布12月15日花蓮芮氏規模6.2的地震後續餘震發生的機率高，提醒山區道路仍有落石風險，駕車民眾應多留意邊坡狀況。

玉管處強調，冬季到高海拔地區從事登山健行活動，都需注意步道結霜、濕滑的情況，除了做好禦寒保暖外，穿著抓地力好的登山健行鞋及使用登山杖輔助都會比較安全。

若是要攀登高山，特別提醒玉山主峰步道風口至主峰頂路段有積雪或結冰可能，易造成步道濕滑，近期要上玉山的山友請注意保暖，建議攜帶冰斧、冰爪等雪地裝備及注意冬季雪地登山安全，於上山前隨時留意氣象資訊，以掌握山區雪況，提前做好萬全準備以維安全。

特別是高海拔地區旅遊活動，因為低壓、低氧的環境容易產生高山反應及急性高山症，尤其要留意自身變化，若是出現任何不適症狀，就強烈建議要趕快下山，以免病情惡化在山區醫療資源有限，十分危險。

玉管處提醒地震後山區道路有落石風險，加上寒流發威，公路及步道背陽面都會結霜濕滑難行。圖／玉山國家公園提供
玉管處提醒地震後山區道路有落石風險，加上寒流發威，公路及步道背陽面都會結霜濕滑難行。圖／玉山國家公園提供
玉管處提醒地震後山區道路有落石風險，加上寒流發威，公路及步道背陽面都會結霜濕滑難行。圖／玉山國家公園提供
玉管處提醒地震後山區道路有落石風險，加上寒流發威，公路及步道背陽面都會結霜濕滑難行。圖／玉山國家公園提供

玉山國家公園 保暖 氣象局

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