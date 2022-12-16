冬季高山旅遊遇寒流 玉管處提醒注意遊憩安全

依據中央氣象局預估，12月17日至18日晨，寒流報到高山區水氣多，愈晚愈降溫，3000公尺以上高山有降雪機率，中部以北2000公尺以上高山也不排除降雪，玉山國家公園請上山遊憩民眾注意自身安全及保暖。

玉管處指出，寒流即將報到，玉山園區冬季聯外道路及步道區背陽處路面易結霜、結冰，請減速慢行，勿緊急踩踏車以免輪胎打滑，小心通過，注意行車安全，上山前請加滿油，保持行車安全，並備妥禦寒衣物注意保暖。

此外，中央氣象局也發布12月15日花蓮芮氏規模6.2的地震後續餘震發生的機率高，提醒山區道路仍有落石風險，駕車民眾應多留意邊坡狀況。

玉管處強調，冬季到高海拔地區從事登山健行活動，都需注意步道結霜、濕滑的情況，除了做好禦寒保暖外，穿著抓地力好的登山健行鞋及使用登山杖輔助都會比較安全。

若是要攀登高山，特別提醒玉山主峰步道風口至主峰頂路段有積雪或結冰可能，易造成步道濕滑，近期要上玉山的山友請注意保暖，建議攜帶冰斧、冰爪等雪地裝備及注意冬季雪地登山安全，於上山前隨時留意氣象資訊，以掌握山區雪況，提前做好萬全準備以維安全。