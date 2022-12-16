使用者付費 桃機轉機未來每人擬收500元設施使用費

國境解封不僅出入境人次增加，於我國轉機旅客也跟著增加，桃園機場公司考量疫情期間機場清消、維運等成本提升，研議針對轉機旅客每人加收500元「轉機設施使用費」，僅轉機出境一次性收費，入境則免收。

桃園機場公司表示，轉機設施使用費除了用於機場設備維運、清潔外，部分費用也會作為觀光挹注、回饋桃園市政府。過去一般出境旅客使用費同樣是收取500元，未來針對轉機旅客一併收取是基於使用者付費原則，因此不會減少原先出境旅客的收費。

桃園機場公司指出，疫情期間機場設備清消確實導致維運成本提升，且預估疫後出入境、轉機人潮增加，研議針對原先未收取費用的轉機旅客加收「轉機設施使用費」。

針對何時開始收取費用，桃園機場公司表示，目前僅與航空公司初步討論，實際上路時程仍要進一步研議。