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新竹馬偕1年接生近2千名新生兒 兒童醫獲贈高階保溫箱

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
新竹馬偕紀念醫院院長翁順隆（中）與新竹市立馬偕兒童醫院院長楊俊仁（左）今天共同致贈感謝狀給麥當勞叔叔之家慈善基金會執行長寇碧茹（右），感謝基金會力挺兒童友善醫療。圖／院方提供
新竹馬偕紀念醫院院長翁順隆（中）與新竹市立馬偕兒童醫院院長楊俊仁（左）今天共同致贈感謝狀給麥當勞叔叔之家慈善基金會執行長寇碧茹（右），感謝基金會力挺兒童友善醫療。圖／院方提供

新竹馬偕醫院是新竹市接生主力醫院，新竹馬偕兒童醫院今年11月試營運後，將婦產科與小兒科移來此處，今天獲麥當勞叔叔之家慈善基金會捐贈價值百萬元的2台重症加護型新生兒保溫箱和20台彩色兒童輪椅，將提供早產兒與急重症新生兒更完整照護。

新竹馬偕兒童醫院今天早上舉行捐贈儀式，由新竹馬偕紀念院長翁順隆和新竹市立馬偕兒童醫院院長楊俊仁代表院方出席，接受麥當勞叔叔之家慈善基金會捐贈2台重症加護型新生兒保溫箱和20台彩色兒童輪椅，並回贈感謝狀致謝為兒童友善醫療的努力。

麥當勞叔叔之家慈善基金會執行長寇碧茹表示，依國健署2021年出生通報統計資料，台灣每10名新生兒就有1名出生體重未滿2500克，每100名更有約1名是出生體重未滿1500克的極低體重新生兒，孩子是未來的珍貴資產，期許捐贈幫助孩子健康長大。

寇碧茹也提到，麥當勞叔叔之家慈善基金會除了為遠地就醫兒童家庭提供免費住宿與關懷服務之外，在長期關注兒童友善醫療議題時，有感照護極低體重新生兒，很需要精密醫療設備「重症加護型新生兒保溫箱」，高階設備可加濕，避免早產兒失溫。

另外，許多醫院少有兒童專屬輪椅，傳統輪椅樣式冰冷，麥當勞叔叔之家慈善基金會也與設計大師蕭青陽攜手以「兒童的大玩具」為設計概念，量身打造「彩色兒童輪椅」，2018年起共挹注38家醫院共300台兒童專屬輪椅，外觀樣式多彩繽紛。

翁順隆、楊俊仁在捐贈儀式上致詞表達感謝，表示對於早產、急產，還有罹患先天性疾病的新生兒來說，除了專業的醫療照護，醫療設備的支持更是不可或缺，尤其重症加護型新生兒保溫箱在國內新生兒加護病房數量非常少，有助早產兒照護工作。

新竹市立馬偕兒童醫院新生兒科主任宋聿翔說，新竹馬偕一直是竹竹苗地區的接生主力醫院，早產兒的比率也相對較高，去年2021整年度統計，新竹市總出生數為3451人，在新竹馬偕出生新生兒就有1922人，其中有362位為早產兒，約占18%。

至於體重不足1500公克的早產兒有56名，宋聿翔說，「巴掌仙子」全身器官都尚未發育成熟，呼吸窘迫、體溫不穩、水分流失等都是常見併發症，重症加護型新生兒保溫箱空間大且有加濕加能，可大幅降低失溫與水分散失風險，以減少早產後遺症。

新竹馬偕兒童醫院今天獲麥當勞叔叔之家慈善基金會捐贈價值百萬元的重症加護型新生兒保溫箱。記者張裕珍／攝影
新竹馬偕兒童醫院今天獲麥當勞叔叔之家慈善基金會捐贈價值百萬元的重症加護型新生兒保溫箱。記者張裕珍／攝影
新竹馬偕兒童醫院今天獲麥當勞叔叔之家慈善基金會捐贈20輛彩色兒童輪椅。記者張裕珍／攝影
新竹馬偕兒童醫院今天獲麥當勞叔叔之家慈善基金會捐贈20輛彩色兒童輪椅。記者張裕珍／攝影
新竹馬偕兒童醫院今天獲麥當勞叔叔之家慈善基金會捐贈價值百萬元的重症加護型新生兒保溫箱。記者張裕珍／攝影
新竹馬偕兒童醫院今天獲麥當勞叔叔之家慈善基金會捐贈價值百萬元的重症加護型新生兒保溫箱。記者張裕珍／攝影

新生兒 新竹 馬偕醫院

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