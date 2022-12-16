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合歡山暗空公園添觀星利器 宣布增設圓頂天文台

聯合報／ 記者黑中亮／南投即時報導
合歡山暗空公園將再添觀星利器，未來追星族得以高階天文望遠設備，一圓遍覽星空天文奇景。圖／南投縣政府提供
合歡山暗空公園將再添觀星利器，未來追星族得以高階天文望遠設備，一圓遍覽星空天文奇景。圖／南投縣政府提供

合歡山暗空公園將再添觀星利器，要讓「追星族」到合歡山絕佳地理條件，得以高階天文望遠設備，一圓遍覽星空天文奇景的宿願。

南投縣長林明溱今在南投縣議會第19屆第24次臨時會開議會後宣布指出，他已簽核300萬元經費，支持觀光處繼鳶峰觀星平台、星空劇場啟用後，在鳶峰設置圓頂天文台的計畫，完成後，透過圓頂天文台實現追星民眾360度全方位觀測星空。

林明溱說，合歡山榮獲國際暗天協會認證為暗空公園後，到合歡山觀星已成為國際追星族的首選，為了提供遊客更優質的觀星環境，縣府除了建設完善觀星平台及無障礙設施、南投星空季活動，推動觀星品質提升計畫

林明溱指出，雖然八年縣長任期即將屆滿，但是推動南投縣觀光新據點的努力仍不中斷，仁愛鄉合歡山暗空公園不只大幅提升霧社、清境觀光旅遊的深度與廣度，尤其是能真正留住遊客在清境霧社住宿，體驗晚上靜好的燦爛星空勝景。

為打造獨特的天文體驗感受，林明溱表示，已特別指示觀光處，盡快施設天文台，初估設備要花費300萬元，他已如數簽核同意推動，要求加速辦理發包招標動工施設，早日讓喜愛追星觀星的遊客，都能心滿意足的暢遊。

合歡山暗空公園將再添觀星利器，未來追星族得以高階天文望遠設備，一圓遍覽星空天文奇景。圖／南投縣政府提供
合歡山暗空公園將再添觀星利器，未來追星族得以高階天文望遠設備，一圓遍覽星空天文奇景。圖／南投縣政府提供
合歡山暗空公園將再添觀星利器，未來追星族得以高階天文望遠設備，一圓遍覽星空天文奇景。圖／南投縣政府提供
合歡山暗空公園將再添觀星利器，未來追星族得以高階天文望遠設備，一圓遍覽星空天文奇景。圖／南投縣政府提供

合歡山 林明溱

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