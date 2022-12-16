大陸疫情爆發在所難免 藥師公會全聯會籲藥廠分散風險

中國大陸新冠疫情爆發，小三通開放後，國內疫情會出現變化？陽明交通大學醫管所兼任副教授洪子仁說，如今大陸疫情正處在「輕症適應期」，社會出現混亂「在所難免」，但對國內影響現在看來「機會不大」，就算有影響，每天確診人數有可能會從現在一萬多人，增加至兩萬人，但多數國人已都接種疫苗，醫療量能也充足，影響應該不大。至於，大陸疫情可能造成國內原料藥短缺，藥師公會全聯會建議食藥署應告知正在使用中國原料藥的藥廠，須分散原料藥採購來源，不要全部集中在中國。

大陸疫情緊繃，外界憂心，開放小三通後可能會引發國內搶藥潮。藥師公會全國聯合會理事長黃金舜說，就南韓來說，因在南韓的中國人很多，確實出現了藥品的搶購潮，而國內較多的是台商與陸籍配偶，目前還沒有出現搶藥的情形，但會持續觀察。

黃金舜說，國內製藥業者擔心的是，中國會封鎖出口到台灣的原料藥，有如禁止國內食品輸入中國一樣的「突如其來」，讓國內藥廠措手不及，因此全聯會已建議食藥署應告知正在使用中國原料藥的藥廠，須分散原料藥採購來源，不要全部集中在中國，降低風險原料藥突然中斷的風險，國內許多糖尿病、心血管疾病等慢性疾病患者須長期服藥，不可斷藥，這部分一定要多注意。

至於，大陸疫情爆發情形，洪子仁說，如今新冠疫情在大陸全面燃燒「這是無法避免的事情」，據大陸學者預估，12月20至25日還有許多省市會有一波疫情，而大陸疫情看似突然爆發，但就公衛及流行病學觀察，研判疫情真正醞釀應是大陸國務院從11月開放20條防疫措施後，各省市社區疫情開始升溫，直到現在爆發出來。

如今大陸疫情，有如國內今年4到6月本土疫情爆發情形，這都是同一個軌跡，。洪子仁說，現在大陸疫情爆發屬於初期，許多脆弱、容易被感染族群，如年長者將會受到第一波衝擊，以及疫情造成社會混亂，「這是在所難免」。

洪子仁說，大陸疫情正值「輕症適應期」，如大陸防疫學者鍾南山表示，大家早晚都會染疫一次，染疫後就會有一定的保護力，這樣的論點，國內中研院生醫所兼任研究員何美鄉在國內疫情大爆發時，也持相同論點，只是當時不被一般民眾接受，但現在國內染疫人數已達850多萬人。前疾管署長蘇益仁認為，如果加上未通報的染疫黑數，國內確診總人數上看1600多萬人。

洪子仁分析，就大陸專家分析，目前北京的主要流行病毒株是BF.7變異株，傳播力、免疫逃脫力都比Omicron變異株BA.5更強，但致病性較BA.5較弱。他預估大陸「輕症適應期」會持續到明年2、3月，整體疫情趨緩約為4月以後，而小三通部分應針對本國籍民眾盡速開放，讓國人都能順利返鄉過節。

大陸疫情接下來將面對三大挑戰。洪子仁說，第一、據大陸統計，80歲以上完整3劑疫苗接種率為6成，其餘年齡層接種率為8成，必須盡速提升年長者等脆弱族群疫苗覆蓋率；第二、必須保存醫療機購量能，例如醫師即使是輕症或無症狀感染，還是要繼續工作，在疫情爆發的當下，勢必犧牲醫護人員的休息時間；第三、確診患者要輕、重症分流，讓輕症在家休息，重症的到院治療都要落實。如此才能減少人民的死亡，順利度過「輕症適應期」。