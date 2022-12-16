寒流將襲台 氣象局：雙北等6縣市明天恐跌到6度以下低溫

中央氣象局今天中午12點43分發布低溫特報，針對12縣市發布橙色燈號，影響時間為明天下午至周日下午，有10度左右或6度以下氣溫發生機率。

氣象局今發布低溫特報，橙色燈號（非常寒冷）中，新北市、基隆市、台北市、桃園市、新竹縣、宜蘭縣有6度以下氣溫發生的機率；新竹市、苗栗縣、台中市、花蓮縣、金門縣有持續10度左右或以下氣溫發生的機率，連江縣有持續6度左右或以下氣溫發生的機率。黃色燈號（寒冷）包括台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、花蓮縣、連江縣。

氣象局表示，明天寒流南下，各地氣溫明顯下降，明傍晚起至19日清晨寒流影響，各地天氣非常寒冷，易有10度以下氣溫發生；明傍晚至18日台中以北、宜蘭、花蓮及金門有持續10度左右或6度以下氣溫（橙色燈號）發生的機率，連江有持續6度左右氣溫（橙色燈號）發生的機率，注意防範。