高雄醫療用血快不夠 A型可用量只剩2.8天

近期國內防疫逐步解封，但民眾捐血意願低迷，較以往減少超過一成，高雄醫療用血告急，A型用量只剩2.8天，可供醫院使用約剩200袋左右，情況相當不樂觀；對此，高雄捐血中心鼓勵民眾，踴躍捐血，挽救低迷血情。

據台灣血液基金會血液庫存統計，高雄A、O型用量只剩不到4天，亮起紅燈，B型及AB型用量可供4天左右。高雄捐血中心供嘉南高屏澎東地區每天約需2000袋的醫療用血，光高雄日平均用血量初估就高達1100多袋。

高雄捐血中心表示，近日高雄各醫院陸續出現，需要A型血的重症患者，但存量只剩2.8天，可供醫院使用的血液約剩200袋左右；其中，高雄榮民總醫院有一名A型血心臟移植手術病人，急需輸用大量血液，捐血中心已緊急調度血液到該醫院，雖緩解病患需求，但對存量仍憂心不已，恐出現斷鏈危機。

談到民眾捐血情形，捐血中心人員表示，前幾年受疫情影響，缺血情形嚴重，即使現在疫情趨緩，管制放寬，但民眾主動捐血的意願依舊偏低，捐血量始終沒有恢復到以往正常數量。

高雄捐血中心觀察發現，往年民眾主動捐血的比率都超過6成以上，最高曾到6成2，今年比例跌到5成2左右，下降近一成以上，截至11月底，就少了近3萬袋血，情況相當不樂觀。