元旦及春節假期 立委劉櫂豪爭取台東往返台北加開航班

元旦及春節即將到來，為疏運返鄉人潮，立委劉櫂豪爭取加開台東往返台北班機航班，元旦立榮加開184人座大機型2航次往返，共4航次班機，同時立榮及華信兩家航空公司允諾春節連假將分別於節前、節後增開加班機，以協助疏運返鄉旅客。

劉櫂豪說，花東鐵路雖可在元旦前通車，但仍爭取台東往返台北的元旦加開航班以疏運旅客。元旦期間由立榮航空增開184人座大機型12月30日台北飛台東B7-8725、台東飛台北B7-8726及隔年1月2日台北飛台東B7-8727、台東飛台北B7-8728，共計4航次。

今年9月台東強震造成台鐵橋樑結構受損，台東至花蓮間鐵路中斷，須以公路替代接駁，民眾交通不便，劉櫂豪爭取鐵路中斷期間台東居民搭乘台東往返台北往返飛機8折優惠，而台鐵局修復進度超前，台東至花蓮間鐵路預定12月28日可通車行駛，有效疏運元旦及春節返鄉旅客。

劉櫂豪強調，後續春節疏運兩家航空公司正積極安排加班機，等規劃完成後，將儘速公告，有需求的民眾請留意相關訊息。