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南方澳跨港大橋12月18日上午通車典禮 下午3點正式開放
南方澳跨港大橋2019年10月1日發生斷橋事故，迄今屆滿3年，歷經2年5個月施工，負責重建工程的蘇花改工程處，將於12月18日早上9點舉辦南方澳跨港大橋重建工程通車祈福典禮，蔡英文總統等人將到場剪綵，當天下午3點正式開放通行，提醒民眾留意時間，以免撲空。
大橋重建總工程經費9.57億元，全長796.53公尺，包括主橋595公尺，引道201.53公尺，耐久年限100年，具有抗腐蝕與耐震設計。蘇花改工程處表示，施工團隊費時29個月，期間不畏宜蘭地區天候影響，日以繼夜施工，克服障礙與困難。
「南方澳跨港大橋重建工程通車祈福典禮」將於12月18日早上9點在蘇澳港第13號碼頭舉行，蔡總統、行政院長蘇貞昌、交通部長王國材、宜蘭縣長林姿妙等人將到場剪綵。
蘇花改工程處表示，典禮結束後，南方澳跨港大橋將做最後全面環境檢視，確認安全無虞，下午3點準時開放通車。大橋開通後，橋下增設單向行駛南側側車道、北側側車道，請用路人遵循周邊標誌、號誌行駛，以利通行安全。
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