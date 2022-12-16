昨落石又迎寒流來襲 玉山國家公園籲山友要有這些裝備

昨天花蓮外海規模6.2地震，有正在攀爬玉山主峰的登山隊遭落石擊中，造成5人輕重傷。「玉山國家公園」臉書粉專表示，昨天地震把玉山風口的石頭給震落了，雖然有受傷的山友，救難人員緊急救援送醫後，都無大礙。

地震剛過，寒流緊接報到，玉山國家公園特別提醒，地震將導致落石風險增，工作人員昨天救人，今天也要接續修繕被落石砸壞的固定柱，非常辛苦。依據氣象局地震中心表示，後續餘震機率高，民眾多加留意。

玉山國家公園說，近期如要進入山區，不論是車輛行駛在新中橫公路（台21線及台18線）、南橫公路（台20線）及玉長公路（台30線），都要特別注意邊坡落石。

周末寒流報到，玉山國家公園說，3000公尺以上高山有降雪機率，中部以北2000公尺以上高山也不排除降雪。民眾周末如要到高山活動，應特別評估自身健康狀況，做好保暖外，塔塔加、天池周邊的步道可能因結霜結冰而濕滑，穿著良好抓地力的登山鞋及登山杖不可少。此外，園區公路及步道背陽處亦有可能結霜（冰），減速慢行小心通過，注意行車安全。