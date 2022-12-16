昨落石又迎寒流來襲 玉山國家公園籲山友要有這些裝備
昨天花蓮外海規模6.2地震，有正在攀爬玉山主峰的登山隊遭落石擊中，造成5人輕重傷。「玉山國家公園」臉書粉專表示，昨天地震把玉山風口的石頭給震落了，雖然有受傷的山友，救難人員緊急救援送醫後，都無大礙。
地震剛過，寒流緊接報到，玉山國家公園特別提醒，地震將導致落石風險增，工作人員昨天救人，今天也要接續修繕被落石砸壞的固定柱，非常辛苦。依據氣象局地震中心表示，後續餘震機率高，民眾多加留意。
玉山國家公園說，近期如要進入山區，不論是車輛行駛在新中橫公路（台21線及台18線）、南橫公路（台20線）及玉長公路（台30線），都要特別注意邊坡落石。
周末寒流報到，玉山國家公園說，3000公尺以上高山有降雪機率，中部以北2000公尺以上高山也不排除降雪。民眾周末如要到高山活動，應特別評估自身健康狀況，做好保暖外，塔塔加、天池周邊的步道可能因結霜結冰而濕滑，穿著良好抓地力的登山鞋及登山杖不可少。此外，園區公路及步道背陽處亦有可能結霜（冰），減速慢行小心通過，注意行車安全。
玉管處提醒，玉山主峰步道風口至主峰頂路段有積雪（非常少）或結冰的可能，易造成步道濕滑，近期要上玉山的山友注意保暖，建議攜帶冰斧、冰爪等雪地裝備及注意冬季雪地登山安全，於上山前隨時留意氣象資訊，以掌握山區雪況，提前做好萬全準備以維安全。並配合玉管處排雲山莊現場管理人員的步道狀況說明、協助裝備檢視等安全指引，勿強行登頂，保障自身安全。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言