快訊

中職／扛了！接掌亞冠賽中華隊兵符 鋒總願意承擔

麥擱卡啊！梅西球衣全球斷貨 足協：無能為力

世足賽／巧合？冠軍戰裁判與阿根廷36年前奪冠裁判「同天出生」

昨落石又迎寒流來襲 玉山國家公園籲山友要有這些裝備

聯合報／ 記者江良誠楊德宜／台北即時報導
地震導致落石，砸毀固定柱並致鬆脫。圖／取自「玉山國家公園」臉書粉專
地震導致落石，砸毀固定柱並致鬆脫。圖／取自「玉山國家公園」臉書粉專

昨天花蓮外海規模6.2地震，有正在攀爬玉山主峰的登山隊遭落石擊中，造成5人輕重傷。「玉山國家公園」臉書粉專表示，昨天地震把玉山風口的石頭給震落了，雖然有受傷的山友，救難人員緊急救援送醫後，都無大礙。

地震剛過，寒流緊接報到，玉山國家公園特別提醒，地震將導致落石風險增，工作人員昨天救人，今天也要接續修繕被落石砸壞的固定柱，非常辛苦。依據氣象局地震中心表示，後續餘震機率高，民眾多加留意。

玉山國家公園說，近期如要進入山區，不論是車輛行駛在新中橫公路（台21線及台18線）、南橫公路（台20線）及玉長公路（台30線），都要特別注意邊坡落石。

周末寒流報到，玉山國家公園說，3000公尺以上高山有降雪機率，中部以北2000公尺以上高山也不排除降雪。民眾周末如要到高山活動，應特別評估自身健康狀況，做好保暖外，塔塔加、天池周邊的步道可能因結霜結冰而濕滑，穿著良好抓地力的登山鞋及登山杖不可少。此外，園區公路及步道背陽處亦有可能結霜（冰），減速慢行小心通過，注意行車安全。

玉管處提醒，玉山主峰步道風口至主峰頂路段有積雪（非常少）或結冰的可能，易造成步道濕滑，近期要上玉山的山友注意保暖，建議攜帶冰斧、冰爪等雪地裝備及注意冬季雪地登山安全，於上山前隨時留意氣象資訊，以掌握山區雪況，提前做好萬全準備以維安全。並配合玉管處排雲山莊現場管理人員的步道狀況說明、協助裝備檢視等安全指引，勿強行登頂，保障自身安全。

地震導致落石，砸毀固定柱並致鬆脫。圖／取自「玉山國家公園」臉書粉專
地震導致落石，砸毀固定柱並致鬆脫。圖／取自「玉山國家公園」臉書粉專
塔塔加公路背陽處冬季易結霜濕滑。圖／取自「玉山國家公園」臉書粉專
塔塔加公路背陽處冬季易結霜濕滑。圖／取自「玉山國家公園」臉書粉專

玉山國家公園 地震 落石

延伸閱讀

寒流周末來襲 急凍全台 最佳追雪時間點曝

寒流來襲釋迦恐裂果 專家籲農友做好防寒

今鋒面通過全台有雨 明迎寒流 下周三又有冷氣團侵襲

午後氣溫直直落 鄭明典：明天入夜後接近寒流強度

相關新聞

撒幣消化預算？熊好券終極加碼送200元 網見期限炸毛「來不及用！」

台北市政府發行的熊好券2.0使用期限至18日止，北市府搶在活動截止前推出「終極加碼」，只要有登記熊好券2.0票券，且仍保留台北通會員身份，就可獲得先前登記的加碼券各一張。PTT網友意外發現多了兩張票，直呼「超爽的，撿到200塊！」但也有不少人認為，期限只剩下3天，用券機會小，批評北市府此舉是「大撒幣」。

寒流周末來襲 急凍全台 最佳追雪時間點曝

今年入冬首波寒流將來襲，中央氣象局預估明天白天起至下周一清晨溫度將跌到最低溫，北中南各地可望降到10度以下。今天受鋒面影...

今鋒面通過全台有雨 明迎寒流 下周三又有冷氣團侵襲

提醒大家在周末寒流影響期間，務必要做好保暖工作。天氣風險公司天氣分析師林琮訓說，昨天開始大陸冷氣團減弱之後，各地氣溫逐漸...

台鐵自強號動力不足卡苗栗站 影響7列次、延誤198分鐘

台鐵113次自強號今天中午行駛苗栗至南勢站間，發生後端機車VCB跳開故障，為避免前端機車牽引動力可能不足，一度停駛，經加...

南方澳跨港大橋12月18日上午通車典禮 下午3點正式開放

南方澳跨港大橋2019年10月1日發生斷橋事故，迄今屆滿3年，歷經2年5個月施工，負責重建工程的蘇花改工程處，將於12月...

永豐棧酒店今起停業1年 豐昱國際負責人：館內房客已全退房

台中市知名指標性酒店永豐棧酒店屢傳爭議，創辦人何豐棧昨天在酒店大廳怒轟慘遭設局，承租方未如期給付租金，至今已積欠3820...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。