微型電動二輪車納管掛牌 「天使車牌」30次競標 以1.6萬得標

交通部公路總局今年11月30日起納管「微型電動二輪車」，並將微電車納入網路標牌作業。高雄區監理所辦理首次標牌，共標出7面，其中最受矚目的天使車牌AA88888經30次競標以1萬6000元得標。

高雄區監理所表示，使用微型電動二輪車主要族群以外籍移工、高齡族或學生占多數，且該車為電力為主時速25km/h被歸類慢車，因此不須申請牌照及投保強制責任險，衍生出非法改裝、超速、交通事故增加及無法理賠等問題。

公路總局為避免交通亂象，今年11月30日將全台電動自行車車牌納管，並正式定名為「微型電動二輪車」，只要年滿14歲、不需要考駕照、不能載人、限速25公里以下，到各區監理所站掛牌、有投保強制責任險，即可上路。

高雄區監理所表示，12月8日至12月12日首度辦理微型電動二輪車網路標售，依級別分為第一級競標底價2000元；第三級競標底價1500元，吉祥數字車牌AA88888人人愛，以近車價的一半1萬6000元得標，可見5連「發」魅力無法擋。

公路總局指出，為鼓勵已上路使用中的微型電動二輪車能儘早申請掛牌，今年11月30日至明年12月31日止，使用中微型電動二輪車完成申請掛牌的車主，免收300元的領牌費及150元的行照規費，目前全國監理所站也陸續開放標售活動。