新竹縣防疫關懷包Bye Bye 12月30日後停發

新竹縣政府衛生局今天公布，新竹縣今天新增549例COVID-19本土案例，最近一周（12月10日至16日）共增加3530例，統計至12月15日止，新竹縣累計確診人數23萬1080人。有鑑於疫情逐漸趨緩，縣府公布新竹縣居家照護防疫關懷包將發放至今年12月30日止，自明年起縣內各鄉鎮市公所不再發放防疫關懷包。

縣府民政處指出，因應COVID-19確診逐漸常態化，每日確診人數逐日下降，隔離政策由最早隔離14日逐步調降為目前隔離5+n日，民眾隔離期間民生物資領取需求不如疫情初期頻繁，雙北、基隆、桃園、南投、竹市等縣市都已停發居家照護關懷包。新竹縣自今年4月25日起啟動「確診者居家照護」政策，共發出約12萬份居家照護關懷包，經統計後預估剩下5000份，將透過縣府社會處無償捐贈縣內社福機構。

衛生局提醒，明天（17日）上午9點至12點，由新仁醫院醫護團隊在竹北市中興里集會所開設社區接種站，提供6歲以上接種追加劑Moderna次世代BA.4／5雙價疫苗250名名額、嬰幼兒BNT疫苗300名名額，已開放線上預約，且尚有多個名額。

另外，接種當日嬰幼兒BNT疫苗安排時段為9點至10點30分，請家長帶幼兒前往接種站務必依預約時間前往，以避免擁擠群聚及久候。

衛生局提醒，寒流即將到來，預期各地氣溫偏低，提醒符合公費流感疫苗接種資格的民眾盡速前往接種；每年12月底至隔年2月至3月是流感流行高峰期，接種流感疫苗後可有效預防感染、感染後重症、住院及死亡風險。接種疫苗後約2周才會產生抗體，因此及早接種，才能於流感疫情達高峰前獲得足夠保護力。

今年度公費流感疫苗第二階段對象50歲至64歲無高風險慢性病成人，自11月1日起已開打，流感疫苗及莫德納次世代雙價疫苗，兩種疫苗可同一天施打在不同手臂同時接種（左流右新）。

新竹縣疫苗地圖：

https://prevention.hcshb.gov.tw/Covid19_Consultation.aspx?n=1007&sms=9996

新竹縣疫苗預約入口網：

https://prevention.hcshb.gov.tw/News.aspx?n=1060&sms=10068

6個月以上莫德納疫苗合約院所查詢：

https://prevention.hcshb.gov.tw/News.aspx?n=1040&sms=10033

6個月以上 BNT 疫苗合約院所查詢：

https://prevention.hcshb.gov.tw/News.aspx?n=1057&sms=10066

流感疫苗查詢：

https://www.hcshb.gov.tw/News_Content.aspx?n=54&s=91290

新仁醫院疫苗預約入口網：