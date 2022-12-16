寒流周末來襲 急凍全台 最佳追雪時間點曝

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聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
氣象局表示，今天受鋒面影響水氣多，明後天強冷空氣南下逐漸轉乾，明天至周日清晨高山有局部降雪機率。圖／氣象局提供
氣象局表示，今天受鋒面影響水氣多，明後天強冷空氣南下逐漸轉乾，明天至周日清晨高山有局部降雪機率。圖／氣象局提供

今年入冬首波寒流將來襲，中央氣象局預估明天白天起至下周一清晨溫度將跌到最低溫，北中南各地可望降到10度以下。今天受鋒面影響水氣多，明後天強冷空氣南下逐漸轉乾，周六至周日清晨高山有局部降雪機率。

氣象局表示，明起寒流南下，上半天各地都有降雨，到下午水氣逐漸減少。北部低溫將來到10度、中南部地區約12至13度；周六晚間到下周一清晨將迎來最低溫，其中，下周一清晨因輻射冷卻，北部及東北部地區約為8度，中南部約7至10度，花東地區11至12度，澎湖13度、金門8度、馬祖6度。

氣象局也說，今天鋒面通過各地有雨，明起冷空氣南下逐漸轉乾，一直到下周一寒流減弱，大台北及東半部才會有零星雨勢。明天至18日清晨溫度持續下降，但水氣也會越來越少，3000公尺以上山區及中部以北2000公尺以上山區有降雪機率，最佳追雪時機點落在周六至周日清晨。

氣象局表示，雖然這波寒流低溫可望迎來降雪，但因水氣逐漸減少，預估範圍不會太大。

寒流影響期間，全台寒冷。圖／氣象局提供
寒流影響期間，全台寒冷。圖／氣象局提供
寒流影響期間，全台寒冷。本報資料照片
寒流影響期間，全台寒冷。本報資料照片

氣象局 低溫 寒流

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