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守護後山女性朋友健康 企業投入乳癌衛教推廣

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
台灣乳房身心關懷協會理事長陳炎君，在座談會中分享女性朋友乳癌防治。記者尤聰光／攝影
台灣乳房身心關懷協會理事長陳炎君，在座談會中分享女性朋友乳癌防治。記者尤聰光／攝影

高雄量粒生化科技股份有限公司結合台灣乳房身心關懷協會、衛福部台東醫院，今天於舉辦「乳獲新生，健康不找碴」乳癌預防衛教座談會，期望藉活動帶動更多企業，共同守護女性身心健康。

量粒生化科技董事長吳承駿說，公司積極從事非營利衛教推廣活動，首站選在台東，就是希望照顧後山的婦女朋友，同時帶動企業團體單位提倡健康保健動手做、保健自我一起來。

去年2月世界衛生組織（WHO）發表乳癌為全台女性最常見癌症之一，台東因醫療資源缺乏，加上女性朋友對於乳癌檢查保守，因而錯失治療及後續追蹤的時機，因而需要多方的關注與協助。

量粒生化科技公司以獨特量肽石墨烯胸膜產品結合法式手技保健課程，響應衛福部守護地方女性乳房衛教題材議題，結合台灣乳房身心關懷協會、衛福部台東醫院舉辦乳癌預防衛教座談會。

台灣乳房身心關懷協會理事長陳炎君表示，協會成立宗旨是與學術界、產業單位及地方企業與政府結盟，運用很多資源推廣乳癌篩檢及防治，一步步讓台灣女性遠離乳癌帶來的恐懼。

吳承駿說，公司除推廣乳癌防治的觀念，也負起企業責任，輔導婦女二度就業，推動在地美容美體業服務升級，並媒合多元化產業為女性健康守護宣導，目前台東已有多位美胸大使響應推廣。

高雄量粒生化科技股份有限公司結合台灣乳房身心關懷協會、衛福部台東醫院，今天於舉辦「乳獲新生，健康不找碴」乳癌預防衛教座談會，期望藉活動帶動更多企業，共同守護女性身心健康。記者尤聰光／攝影
高雄量粒生化科技股份有限公司結合台灣乳房身心關懷協會、衛福部台東醫院，今天於舉辦「乳獲新生，健康不找碴」乳癌預防衛教座談會，期望藉活動帶動更多企業，共同守護女性身心健康。記者尤聰光／攝影

乳癌 台東 衛福部

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