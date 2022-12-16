守護後山女性朋友健康 企業投入乳癌衛教推廣

台北市政府發行的熊好券2.0使用期限至18日止，北市府搶在活動截止前推出「終極加碼」，只要有登記熊好券2.0票券，且仍保留台北通會員身份，就可獲得先前登記的加碼券各一張。PTT網友意外發現多了兩張票，直呼「超爽的，撿到200塊！」但也有不少人認為，期限只剩下3天，用券機會小，批評北市府此舉是「大撒幣」。

2022-12-16 10:38