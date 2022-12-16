永豐棧酒店今起停業1年 豐昱國際負責人：館內房客已全退房

台中市知名指標性酒店永豐棧酒店屢傳爭議，創辦人何豐棧昨天在酒店大廳怒轟慘遭設局，承租方未如期給付租金，至今已積欠3820萬元，已向台中市府申請，永豐棧自12月16日起停業一年，16日午夜12點起，住房客已全數退房。台中市觀旅局表示，豐昱國際為取得旅館登記證公司，已申請自12月16日起暫停營業一年，如仍有營業事實，將依發展觀光條例第54條，令該公司限期停業。

永豐棧酒店今年初才爆發財務危機、經營易主鬧上媒體，日前客房再被查出通緝犯持有大批槍毒，讓五星級招牌蒙塵。永豐棧酒店創辦人何豐棧昨宣布永豐棧自12月16日起停業一年，進行內部整修，並在酒店大廳張貼海報，遭承租方順為國際阻止，雙方在飯店大廳爆發衝突。

昨天下午仍有旅客要入住永豐棧酒店，不少旅客看到酒店大門被張貼海報，現場亂成一團，相當錯愕。住房客昨晚已全數退房，僅有數名員工在現場留守善後，相當冷清。

豐昱國際公司負責人何天瀚今天表示，全部客房電源昨晚已經關閉，昨天也有人在酒店大廳留守，向旅客說明酒店停業，並轉介旅客找鄰近飯店入住，昨晚11點40分旅客已全面淨空，16日午夜12點起正式停業。

台中市觀旅局表示，順為國際公司為目前實際經營者，未領取旅館業登記證，而經營旅館業，已違反發展觀光條例第55條規定，觀旅局已於12月5日函文該公司限期說明，將依該公司回函及相關事證綜合憑判後，預計12月19日依發展觀光條例，按經營房間數，裁處10萬元以上、50萬元以下罰鍰，並勒令歇業。

另如經勒令歇業仍繼續經營者，得按次處罰，並得移送相關主管機關採取停止供水、供電、封閉、強制拆除，或其他必要可立即結束經營的措施。