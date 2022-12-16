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花蓮推春節返鄉專車 採用emu3000型 28日起網路訂票

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮縣政府推出春節返鄉專車，採用EMU3000型特仕車，28日起開放訂票。本報資料照片
花蓮縣政府推出春節返鄉專車，採用EMU3000型特仕車，28日起開放訂票。本報資料照片

花蓮縣明年春節期間推出花蓮往返台北共4列次返鄉專車，採用EMU3000型特仕車，每列次538個座位比以往略少一些，價格維持全票200元、半票100元，28日起開放網路訂票，設籍或在花蓮工作者及其配偶、直系血親都可購票，實名制搭乘。

台鐵列車是花蓮縣聯外重要交通工具，每年重要節日連假往往一位難求，縣府為方便民眾，與台鐵局合作在春節、端午、中秋等節日推出返鄉專車，以往為PP自強號，這次春節專車採用新穎的EMU3000型。

花蓮縣政府民政處今天公布春節返鄉專車購票須知，花蓮往台北、台北往花蓮各2列次，每列次538個座位，含6張身障愛心票，縣民、在花蓮工作者及其配偶、直系血親都可憑相關證明購票，每次加總限購4張，愛心票需有身心障礙手冊，訂票單程限2張含身障者本人及依規定可陪同者，乘車採實名制，不得轉讓。

南下返鄉車班明年1月19日晚間7時、20日（小年夜）上午9時30分在台北火車站發車，北上返工車班明年1月28日（初七）下午5時07分及29日（初八）下午2時52分，在花蓮火車站發車。由於花蓮南北狹長，也提供區間車接駁到壽豐、鳳林、光復、瑞穗、玉里等鄉鎮服務，憑專車乘車證可免費轉乘。

訂票時間為28日中午12時至29日下午4時，在花蓮縣政府全球資訊服務網-熱門連結-112年春節返鄉專車訂票連結訂票系統，額滿改為候補登記。明年1月8日上午9時至下午5時，9日中午12時至晚間8時在台北車站的花蓮返鄉專車服務台取票，9日及10日上午9時至下午5時在縣府民政處取票。

花蓮 春節返鄉 身障者

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