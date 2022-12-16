假認養真買賣手法進化 新北呼籲民眾認養應檢查這幾項

新北市動保處近日接獲民眾通報，有不肖寵物業者以「假認養、真買賣」手法牟利，後續犬貓健康狀況不佳，引發消費糾紛，如今手法再進化，以「購買寵物食品、用品，免費認養品種犬貓」牟利。動保處呼籲民眾勿貪小便宜，購買寵物時應檢查店家許可證、犬貓繁殖場證號、寵物健康證明、有無施打疫苗、驅蟲記錄及是否使用新北市特定寵物買賣定型化契約書等，以免吃虧。

新北市2019年曾發生有寵物業者送養狐狸犬，向認養人收取認養費7600元，不料犬隻3天後出現發燒、嘔吐、食物不振等症狀，引發爭議。如今手法進化，有不肖業者以「購買寵物食品、用品，免費認養品種犬貓」牟利，意圖規避特定寵物業管理辦法規範，消費者更無保障，民眾帶回後犬貓常常生病，需負擔昂貴的醫療費用，致消費糾紛頻傳，民眾求訴無門，動保處呼籲民眾勿貪小便宜，以免吃大虧。

動保處說，犬貓屬於特定寵物，依據動物保護法第22條規定，經營特定寵物之繁殖、寄養或買賣需取得特定寵物業許可證。民眾購買犬貓應選擇口碑良好的合格店家、檢查許可證是否在有效期限內，犬貓是否標示來源繁殖場證號、品種、出生日期、性別、毛色、晶片號碼等資訊，並要求業者提供寵物健康證明、有無施打疫苗、驅蟲記錄、使用新北市特定寵物買賣定型化契約書等，都可做為評估方式。

動保處指出，民眾購買寵物時，可要求業者先將寵物帶到動物醫院檢查，確認動物健康無虞，再簽訂購買契約，避免接收來源不明犬貓，此外，若免費認養前應評估，所購買飼料或用品是否超出市場行情，發現不法情事應通報當地主管機關進行查核。

新北市寵物商業同業公會理事長侯兆誠說，少部分不守法店家，利用民眾貪小便宜心理，以販售寵物鮮食、飼料，免費領養生病或瑕疵動物，後續一定會產生消費糾紛，公會將協助宣導業者不要心存僥倖，以免違法受罰波及寵物產業。

新北市獸醫師公會簡子寧表示，評估健康犬貓有下列方式，可觀察動物精神活力狀況；眼睛明亮清澈，無任何分泌物；耳朵應乾淨無分泌物、無臭味及紅腫；嘴巴應口氣清新，牙齦應呈粉紅色，嘴巴與嘴唇應無潰瘡或腫塊、鼻應濕潤、毛色應潔淨並有光澤、皮膚無結痂嚴重掉毛、肛門乾淨無沾黏糞便。