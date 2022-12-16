撒幣消化預算？熊好券終極加碼送200元 網見期限炸毛「來不及用！」

台北市政府發行的熊好券2.0使用期限至18日止，北市府搶在活動截止前推出「終極加碼」，只要有登記熊好券2.0票券，且仍保留台北通會員身份，就可獲得先前登記的加碼券各一張。PTT網友意外發現多了兩張票，直呼「超爽的，撿到200塊！」但也有不少人認為，期限只剩下3天，用券機會小，批評北市府此舉是「大撒幣」。

台北市政府10月推出熊好券2.0，使用期間55天，最晚須於12月18日前使用。為促進消費，北市府再度推出終極加碼，只要有登記熊好券2.0票券，且保留台北通會員，就可獲得先前登記的加碼券各一張，面額分別為500元的住宿券，及100元的饗購券、農好券、藝文券、運動券、市場通用券，發送日期為今（16）日上午8時。

北市府推出熊好券終極加碼，只要有登記熊好券2.0票券，且仍保留台北通會員身份，就可獲得先前登記的加碼券各一張。圖／截自台北通APP

PTT網友發文表示，「本來想說打開台北通趕快把市場券花掉，結果被偷塞了兩張票，分別是饗購跟市集通用券，超爽的！撿到兩百塊！給你錢，趕快花，大家快去看看票夾吧」。

許多網友不知道北市府的終極加碼活動，本以為是填問券再送券，不過有些人反應「沒填問券也有加碼券」，網友紛紛留言「填問卷跟終極加碼是不一樣的，真的又多200」、「撿到賺到，明天買爆」、「真的有欸，直接送住宿券」、「我沒填問券，也有收到」、「響購、藝文+1」。

然而也有不少人認為期限只剩三天，要用券可能來不及，網友留言「真的有欸，但後天過期」、「期限到18號有點短」、「住宿券18號到期，笑死，根本來不及用」、「住宿18號到期，笑死，剛住完人在宜蘭了，小朋友的也來不及啊」、「時間這麼近才給，根本用不完」、「住宿券到12/18…是要怎麼用啊」、「期限2天也太哭了吧」。

另外有網友批評北市府此舉不妥，留言「消化預算、終極撒錢、終極惡搞」、「想選總統想瘋了，笑死」、「柯P一直灑幣反正不是花自己的錢」、「原來這是財政紀律」、「台北亂撒錢就推爆，中央送快篩就噓死你」。