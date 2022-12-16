快訊

準備來搶！台鐵春節連假車票 12月21日0時開放訂票

空拍看台灣／南方澳跨港大橋斷橋重生 18日通車搶先看

施明德：高虹安案請照步來 別讓人覺得「選輸得哮喘」

台鐵春節連假車票 12月21日0時開放訂票

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
明年春節連假疏運，台鐵局自明年1月18日（周三）至1月30日（周一）共計13天，全線加開各級列車總計287列次、加掛車廂144輛次。本報資料照片
明年春節連假疏運，台鐵局自明年1月18日（周三）至1月30日（周一）共計13天，全線加開各級列車總計287列次、加掛車廂144輛次。本報資料照片

台鐵局說，針對明年春節連假疏運旅客需要，自明年1月18日（周三）至1月30日（周一）共計13天，全線加開各級列車總計287列次、加掛車廂144輛次。

其中包含1月20日至1月29日加開樹林－宜蘭-花蓮區間快車40班；1月19日至20日及1月28日至29日加開8班東部幹線實名制自強號列車；1月19日至29日加開南迴線列車22班；1月20日至1月29日加開西部幹線七堵-高雄區間快車40班。另於連假離峰時段（1月19日及1月28日）加開樹林-台東紅眼列車2班，並提供7折優惠。

台鐵局說，本次春節疏運於今年12月21日下周三0時起開放東部幹線一般對號列車（含宜蘭線、南迴線及跨線列車）訂票，12月22日下周四0時起開放西部幹線一般對號列車訂票，皆可預訂至明年1月30日的乘車票。

台鐵局表示，另加開的8班東部幹線實名制自強號列車，12月23日下周五0時起至乘車前3日止優先開放國民身分證字號U或V開頭、民國111年8月1日以前設籍花蓮縣、台東縣的現住人口及上開兩者的配偶及直系血親一親等的民眾得以實名制方式預訂乘車票。

為加強疏運旅客，台鐵局說，於明年1月18日至1月30日暫停發售親子車廂車票，改以一般車廂方式售票。

台鐵局說，另花蓮及台東縣政府申請返鄉及返工專車共計開行6班，花蓮部分由花蓮縣政府另行宣布票務相關事宜，台東部分由本局代售，開放訂票期程將配合台東縣政府，另行公告。

台鐵相關加開列車車次、時刻，自12月18日周日起可於台鐵局官網( https：//www.railway.gov.tw )及訂票APP「台鐵e訂通」查詢。

西線區間快車。圖／台鐵局提供
西線區間快車。圖／台鐵局提供
東線實名制列車。圖／台鐵局提供
東線實名制列車。圖／台鐵局提供
東線區間快車。圖／台鐵局提供
東線區間快車。圖／台鐵局提供
南迴線列車。圖／台鐵局提供
南迴線列車。圖／台鐵局提供
東線紅眼列車。圖／台鐵局提供
東線紅眼列車。圖／台鐵局提供
台鐵春節訂票期程。圖／台鐵局提供
台鐵春節訂票期程。圖／台鐵局提供

台鐵 花蓮

延伸閱讀

花蓮男住家旁車禍不治 母親見傷者是兒子嚇昏送醫

花蓮地震頻繁 加密交易所業者捐350萬助防災救災

影／花蓮規模6.2地震 六人登山隊攀登玉山主峰遭落石砸傷

花蓮6.2地震 淡海輕軌緊急停駛後恢復通車

相關新聞

今鋒面通過全台有雨 明迎寒流 下周三又有冷氣團侵襲

提醒大家在周末寒流影響期間，務必要做好保暖工作。天氣風險公司天氣分析師林琮訓說，昨天開始大陸冷氣團減弱之後，各地氣溫逐漸...

一個人海嘯來襲 老後理想生活關鍵在找到「起床的理由」

高齡台灣加上少子化，「一個人的老後」不再是預言，而是現在進行式。聯合報自2020年推出「退休準備指標」，開啟國民退休準備工程，今年已邁入第三年。疫情之下，今年請大家關注「一個人」可能帶來如海嘯般的衝擊，也可能是開創人生新可能的機會，無論如何，都應納入退休準備藍圖，及早因應。

台鐵春節連假車票 12月21日0時開放訂票

台鐵局說，針對明年春節連假疏運旅客需要，自明年1月18日（周三）至1月30日（周一）共計13天，全線加開各級列車總計28...

快來看！群藝齊揚 葫蘆墩文化中心本周末最後展出

「群藝齊揚〜台中市墨緣雅集畫會會員聯展」即日起到本月18日止，在葫蘆墩文化中心展出，包括山水風景、花鳥走獸及現代抽象等近...

【專家之眼】孔子看2022世足賽：臨事而懼好謀而成

足球賽，一直是全世界最受歡迎的體育項目。足球，比的不只是體力、個人技巧，還比團隊默契、拚勁、堅持，即使有最好的球星，教頭...

高山降雪這時段機會最高 彭啟明：入夜逐步降溫 周末就是冷

準備迎接寒流了嗎？天氣風險公司總經理彭啟明在「氣象達人彭啟明」臉書粉專表示，今天入夜逐步降溫，周末就是冷。要留意由濕冷轉...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。