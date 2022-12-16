台鐵春節連假車票 12月21日0時開放訂票

台鐵局說，針對明年春節連假疏運旅客需要，自明年1月18日（周三）至1月30日（周一）共計13天，全線加開各級列車總計287列次、加掛車廂144輛次。

其中包含1月20日至1月29日加開樹林－宜蘭-花蓮區間快車40班；1月19日至20日及1月28日至29日加開8班東部幹線實名制自強號列車；1月19日至29日加開南迴線列車22班；1月20日至1月29日加開西部幹線七堵-高雄區間快車40班。另於連假離峰時段（1月19日及1月28日）加開樹林-台東紅眼列車2班，並提供7折優惠。

台鐵局說，本次春節疏運於今年12月21日下周三0時起開放東部幹線一般對號列車（含宜蘭線、南迴線及跨線列車）訂票，12月22日下周四0時起開放西部幹線一般對號列車訂票，皆可預訂至明年1月30日的乘車票。

台鐵局表示，另加開的8班東部幹線實名制自強號列車，12月23日下周五0時起至乘車前3日止優先開放國民身分證字號U或V開頭、民國111年8月1日以前設籍花蓮縣、台東縣的現住人口及上開兩者的配偶及直系血親一親等的民眾得以實名制方式預訂乘車票。

為加強疏運旅客，台鐵局說，於明年1月18日至1月30日暫停發售親子車廂車票，改以一般車廂方式售票。

台鐵局說，另花蓮及台東縣政府申請返鄉及返工專車共計開行6班，花蓮部分由花蓮縣政府另行宣布票務相關事宜，台東部分由本局代售，開放訂票期程將配合台東縣政府，另行公告。