快來看！群藝齊揚 葫蘆墩文化中心本周末最後展出

「群藝齊揚〜台中市墨緣雅集畫會會員聯展」即日起到本月18日止，在葫蘆墩文化中心展出，包括山水風景、花鳥走獸及現代抽象等近70件作品， 透過筆墨表現對大地與人文的關懷，歡迎民眾前往欣賞。

葫蘆墩文化中心主任郭恬氳表示，畫會於1984年由國立台灣藝術大學前副校長林進忠創立，會員來自台藝大、台師大、建國科大，中教大、中興、長榮、朝陽等大學師生及專業老師等共計七十餘人。

凝聚一「群」志同道合熱愛「藝」術的水墨藝術家組成，今年聯展彩墨作品除了展現自然界風貌外，也觸及人文本位的視野，呈現藝術家關注的焦點。

該會理事長周河山說，此次會員聯展由他命名題詞「群藝齊揚」，源自「雁群效應」的想法，補筆畫上展翼齊飛的雁群，體現帶隊者引領夥伴協同展藝的「鼓舞」作用，讓每一位成員高飛翱翔藝術天際。

會員林進忠作品「江峽流水一角」，取材自馬祖東莒島的獅岩一角景觀，渲染出江水翻滔湧動，映照遠處雲山煙雨，悠緩閒適的畫面，反映淡然物外、優游自在的心境。

遊走九份老街後山，白芒花海競綻，綿延數里，如織似錦，隨手寫生創作「避秦十月天」，紀錄令人神暢意馳的淨土、也是杳無人煙的勝地，藉以表達心中淡泊明志，與世無爭的意念。

陳佑端作品「花事連篇」透過粉色櫻花、黃花風鈴木盛放的繽紛花季，加上墨色為基調互相輝映、突顯畫面的創意作品。