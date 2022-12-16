高山降雪這時段機會最高 彭啟明：入夜逐步降溫 周末就是冷

準備迎接寒流了嗎？天氣風險公司總經理彭啟明在「氣象達人彭啟明」臉書粉專表示，今天入夜逐步降溫，周末就是冷。要留意由濕冷轉乾冷，會有很大不同，當然乾冷比濕冷好一點，但迎風面仍較為潮濕，也有可能帶來部分境外空氣汙染物。

彭啟明說，而下周一、周二雖稍回溫，轉成有日夜溫差天氣，但預期下周仍有冷空氣持續影響，到底多低仍有待觀察。

「天氣風險 WeatherRisk」臉書粉專說，今天隨著大陸冷高壓再度南下，前緣的北風會與台灣附近的高壓迴流偏東風交會，並逐漸發展為鋒面系統，因此從白天開始，除了北部原本就是陰雨的天氣之外，中南部也會受到鋒面雲系移入影響而開始有短暫陣雨發生，不排除有較強的對流發展帶來局部較大雨勢的機會。

明天鋒面東移至台灣東方海面，但後方仍有較多中層水氣通過。白天北部、東半部以及中南部山區仍有短暫陣雨，中南部平地相對穩定，以多雲為主。晚間北方乾冷空氣移入，各地降雨趨緩，轉多雲到晴天氣。

「天氣風險 WeatherRisk」說，明天氣溫一路下滑，白天不升反降，入夜之後北部、東北部僅剩8-10度，中南部、花東也只有11-14度，空曠地區到了隔天清晨雲量減少後，受到輻射冷卻加成影響，也有10度以下低溫發生的機會。

中北部高山降雪以周六傍晚至上半夜機會最高，上山要做好保暖工作，並留意道路濕滑或可能有結冰的現象，小心駕駛。

周日以後台灣附近的環境水氣顯著減少，只有迎風面地區有短暫陣雨的機會，不過整體的累積雨量跟這周相比也減少不少，其餘地區晴到多雲的好天氣。北部全天氣溫寒冷，中南部白天稍有回升，但是到了夜間還是會有顯著的輻射冷卻效應帶來降溫，空曠地區可能有6-8度的極端低溫出現。