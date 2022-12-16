午後氣溫直直落 鄭明典：明天入夜後接近寒流強度

中央氣象局長鄭明典在臉書表示，北方有小低壓發展，低壓環流捲了一些暖空氣上來，北部氣溫比昨天回升4至5度，南部則沒什麼影響。

他說，預期午後新一波大陸冷高壓的影響就會開始，然後氣溫直直落，明天入夜後就可能接近寒流強度，變化幅度相當大。不只要注意低溫，氣溫變化幅度和速度也會很有感。

氣象局說，今天鋒面影響，並逐漸東移，大陸高壓隨後南下，明天起各地氣溫明顯下降。由各模式最新預測，台北站周日低溫介於6至10度間，顯示此波冷空氣強度達寒流等級。明天寒流南下，各地明顯降溫，入夜至下周一清晨各地氣溫明顯偏低。下周一白天起寒流逐漸減弱，各地清晨、夜間仍相當寒冷。

天氣方面，今天鋒面通過時全台有雨，而寒流影響期間，明天水氣仍稍多，北部、東半部地區天氣陰雨，中南部山區亦有零星短暫雨，周日天氣漸轉乾冷，僅北部、東半部有零星降雨。

明天因寒流南下影響，各地、澎湖、金門及馬祖明顯轉冷，北部、宜蘭及馬祖晚起至深夜氣溫將降至10度以下，周日整天至下周一清晨寒流影響，各地天氣非常寒冷，馬祖預測低溫僅6至7度，中部以北、宜蘭及金門7至8度，南部及花東約10至12度，澎湖約12至13度，空曠及內陸氣溫將更低。

氣象局說，周日白天北部高溫僅12至13度、其他地區高溫也僅約15至18度，整天感受偏冷；下周一白天起寒流稍減弱，各地氣溫漸回升，但下周二清晨受輻射冷卻影響，西半部仍有局部10度左右低溫出現的機率。

氣象局提醒民眾，持續注意氣溫預報變化、並提前準備禦寒措施，寒流影響期間，民眾須注意保暖，使用瓦斯熱水器注意室內通風，以免一氧化碳中毒、使用電暖器具注意用電安全。