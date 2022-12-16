快訊

今鋒面過境各地有雨 周末寒流下探6度愈晚愈冷

聽新聞
test
0:00 / 0:00

今鋒面過境各地有雨 周末寒流下探6度愈晚愈冷

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
今鋒面通過，降雨範圍擴大，中部以北、東半部明顯降雨，南部亦有局部雨。本報資料照
今鋒面通過，降雨範圍擴大，中部以北、東半部明顯降雨，南部亦有局部雨。本報資料照

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，根據最新(15日20時)歐洲模式(ECMWF)模擬顯示，今鋒面通過，降雨範圍擴大，中部以北、東半部明顯降雨，南部亦有局部雨；晚起首波「寒流」開始南下，氣溫漸降，且愈晚愈寒冷。下周(18)日至周一(19日)清晨本島平地最低氣溫將降至6度以下。

吳德榮表示，今(16日)晨氣溫回升，截至4點53分各地平地最低氣溫為：北部(桃園大溪區)16.9度，中部(嘉義東區)15.4度，南部(台南白河區)16.1度，東部(花蓮壽豐鄉)15.8度。今晨中部以北有較多雲層，伴隨降水回波有局部降雨；桃園有濃霧。全天中部以北及宜花天氣濕涼，各地區平地氣溫：北部15至21度，中部16至24度，南部16至28度，東部16至26度。

他指出，根據最新模式模擬顯示，明(17日)「寒流」續南下，北、東仍有局部雨，中南部逐漸好轉、為雨後多雲時晴，各地氣溫繼續下降，愈晚愈寒冷。下周日(18日)至周一(19日)清晨「寒流」最強，各地晴朗穩定，天氣「極寒冷」，尤其早晚要特別注意保暖；台北測站最低氣溫將降至8度左右，本島平地最低氣溫將降至6度以下，民眾應注意保暖，農漁養殖業也應作好防寒措施。

他也說，下周一白天起「寒流」漸減弱，天氣持續晴朗穩定，氣溫逐漸回升。下周二(20日)天氣晴朗，氣溫續回升，白天溫暖舒適、早晚冷，日夜溫差大。

吳德榮指出，根據最新模式模擬顯示，下周三(21日)起至下周末另一波屬性偏乾的強冷空氣南下。下周三上半天北台灣有局部少量降雨的機率，但很快好轉，各地皆為晴朗穩定的天氣，並持續至下周末，期間白天在陽光下不覺冷，入夜「強輻射冷卻」作用，氣溫降得很快、很低；清晨平地最低氣溫常在10度以下，應注意保暖、防寒。

寒流 保暖

延伸閱讀

下周三入冬最強冷空氣南下 吳德榮：逼近冷氣團 恐12度低溫

東北季風發威！ 北北基大雨特報、桃園14.3度 周五再一波

兩波東北季風接力 吳德榮：未來一周北台灣濕涼多雨

今放晴高溫上看32度 吳德榮：明天起兩波東北季風接力

相關新聞

101跨年煙火300秒 首次360度展演

再半個月就要迎接2023新年，每年備受期待與關注的台北101跨年煙火昨日公布2022-2023跨年煙火大秀主題與亮點。今...

出國團費漲3成 韓、菲比疫前便宜

品保協會昨公布明年第一季各線旅行團參考價格，受通膨、油價、航班等因素影響，其中日本團費漲最多，相較疫情前高出三、四成，紐...

麥當勞又要漲 套餐貴10元

麥當勞宣布將於十二月廿一日清晨零時起調整部分菜單價格，套餐價格調漲十元，其他如小薯、中薯、薯餅等品項，單點調升五元，大薯...

又震 規模6以上地震 今年特別多

花蓮昨中午發生規模六點二地震，全台有感，截至昨晚間七時，已累計十起小規模餘震。中央氣象局地震測報中心主任陳國昌表示，估未...

低溫恐增高山症機率 追雪三層穿法保暖

本周末寒流報到，今年入冬第一場雪已於雪霸國家公園出現。不少民眾規畫周末上山追雪，醫師提醒，低溫恐增加高山症發生機率，尤其...

健康主題館／天冷腎友要小心 喝熱湯防寒 當心血壓失控

● 長輩面臨透析抉擇，年輕人應協助了解

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。