今鋒面過境各地有雨 周末寒流下探6度愈晚愈冷

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，根據最新(15日20時)歐洲模式(ECMWF)模擬顯示，今鋒面通過，降雨範圍擴大，中部以北、東半部明顯降雨，南部亦有局部雨；晚起首波「寒流」開始南下，氣溫漸降，且愈晚愈寒冷。下周(18)日至周一(19日)清晨本島平地最低氣溫將降至6度以下。

吳德榮表示，今(16日)晨氣溫回升，截至4點53分各地平地最低氣溫為：北部(桃園大溪區)16.9度，中部(嘉義東區)15.4度，南部(台南白河區)16.1度，東部(花蓮壽豐鄉)15.8度。今晨中部以北有較多雲層，伴隨降水回波有局部降雨；桃園有濃霧。全天中部以北及宜花天氣濕涼，各地區平地氣溫：北部15至21度，中部16至24度，南部16至28度，東部16至26度。

他指出，根據最新模式模擬顯示，明(17日)「寒流」續南下，北、東仍有局部雨，中南部逐漸好轉、為雨後多雲時晴，各地氣溫繼續下降，愈晚愈寒冷。下周日(18日)至周一(19日)清晨「寒流」最強，各地晴朗穩定，天氣「極寒冷」，尤其早晚要特別注意保暖；台北測站最低氣溫將降至8度左右，本島平地最低氣溫將降至6度以下，民眾應注意保暖，農漁養殖業也應作好防寒措施。

他也說，下周一白天起「寒流」漸減弱，天氣持續晴朗穩定，氣溫逐漸回升。下周二(20日)天氣晴朗，氣溫續回升，白天溫暖舒適、早晚冷，日夜溫差大。

吳德榮指出，根據最新模式模擬顯示，下周三(21日)起至下周末另一波屬性偏乾的強冷空氣南下。下周三上半天北台灣有局部少量降雨的機率，但很快好轉，各地皆為晴朗穩定的天氣，並持續至下周末，期間白天在陽光下不覺冷，入夜「強輻射冷卻」作用，氣溫降得很快、很低；清晨平地最低氣溫常在10度以下，應注意保暖、防寒。